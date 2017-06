Havemo-nos, agora, sob o horror bíblico, de nos defrontar com os 4 Cavaleiros do Apocalipse: Justiça + Mídia+ Fardas + Fiesp (esta última,simbólica por ser o clube dos empresários entreguistas)

Por Maria Fernanda Arruda – de Paris

O momento da vida nacional não permite euforia. Se já é registrada em nossa História a existência letárgica da sociedade que nunca obteve vitórias. Teve sua independência parcial dada de presente em função de conflito de geração entre pai e filho da família real. Que se comportou sempre com submissão aos países dominadores. Fez guerra ao Paraguai, atendendo caprichos da Inglaterra. Que ficou caudatária em ciclos de dominação cultural entre França e ora aos EUA. Que nos mandam sucatas glorificadas pelos coxinhas fardados e entojados.

A nossa conclusão paradoxal é que, ainda assim, os pasmados governantes do passado tiveram uma dose de sabedoria. Ao nada, ou quase nada fazerem, deixaram de despertar a ânsia de domínio dos colonizadores. E pudemos gozar de lapsos de tempo de relativa calmaria. Bastou haver um governo com ímpetos de promover o progresso, como o de Vargas, e assistimos a reação dos eternos capachos em conspiração e golpes, até seu suicídio.

Golpe de 64

Ao invés de isso abrir os olhos para as causas, a sociedade optou pela volta ao nada. Nem progresso, nem independência. Qualquer arroubo em sentido de termos mais dignidade face ao exterior, veio à tona o senso de submissão exposto pela mídia, pretensamente intelectual. Porém,sempre imoral.

Em uma exceção de visão, misto de vaidade e algum patriotismo, um JK lançou sementes de ir em frente e colheu golpes sucessivos. Desde os fardadinhos que roubaram aviões da FAB para brincar de mocinhos em Jacareacanga e Aragarças, até ficar no caderninho de ódio a ser aplicado à penalidade, no golpe de 64, com seu assassinato.

Tudo nos moldes do dominador que manda e desmanda nas fardas e as manda trair o país por seus desígnios de domínio. Nessa arenga de ser comportados e obedientes, vimos os heróicos e comprados generais multiplicar a dívida nacional até o ponto em que em reconhecimento à própria incompetência, devolveram o país que tinham tomado.

Ainda com domínio indireto, a sucessão foi conduzida a um Collor que obedeceu e interrompeu qualquer veleidade de pesquisa de energia nuclear, dinamitando campos experimentais. E, em sequência, puseram um nefando de igual porte que fez por vender empresas que viriam a nos habilitar a algum progresso (Vale, por exemplo), e colocar parte da Petrobras sob mãos norte-americanas e em sua Bolsa, para efetivo controle.

Apocalipse

Após isso, em inaudito suspiro de dignidade, trabalhadores conseguiram inverter a trajetória desse calvário. Conseguimos uma mudança de rumo, ao menos comportamental, em não nos abaixar ao comando externo. Houve lançamentos de alicerces para estruturar novas conquistas e erguimento da sociedade cuja parte ainda tinha estado de escravagismo. Durou pouco o sonho dessa libertação.

Com dólares de sua fabricação, o dominador comprou tudo e todos. Como antes já fizera. E agregou aos mercenários a própria Justiça e seus apêndices (procuradorias e policiais). Havemo-nos, agora, sob o horror bíblico, de nos defrontar com os 4 Cavaleiros do Apocalipse: Justiça + Mídia+ Fardas + Fiesp (esta última,simbólica por ser o clube dos empresários entreguistas). Se o livro, citado, enumera a Guerra, Fome,Peste e Morte como cavaleiros, só nos resta esperar pelo último…

Maria Fernanda Arruda é escritora, midiativista e colunista do Correio do Brasil.

