Percebe-se que, em vez do conteúdo, há um pessoalzinho aí se preocupando só com a forma. O que um faz, outro logo resolve fazer igual ou um pouquinho mais

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Os tempos mudaram, até algumas normas de comportamento se modificaram com o tempo e a televisão entrou na onda de várias delas, ainda não sabendo muito bem considerar e respeitar certos limites.

No Globo Esporte, por exemplo, pós-Tiago Leifert, responsável pelo uso de uma nova linguagem e até de uma maneira diferente de se colocar frente às câmeras, outros tentaram embarcar na onda dele. Sentar no degrauzinho do cenário, por exemplo, virou quase que uma norma geral ou um procedimento de rotina. Meio que obrigatório.

E não é só lá. No SporTV, vários dos seus apresentadores também passaram a aparecer em posição de Buda, com as perninhas cruzadas ou em cima de uma delas, querendo forçar uma naturalidade ou espontaneidade que passa para o telespectador como a pior das mentiras e maior das bobagens.

Percebe-se que, em vez do conteúdo, há um pessoalzinho aí se preocupando só com a forma. O que um faz, outro logo resolve fazer igual ou um pouquinho mais.

E assim vamos indo.

TV Tudo

Detalhe

Como novidade ou adendo ao que foi noticiado sobre uma gravação da Anitta com Justin Bieber, este trabalho está marcado para acontecer no começo do ano que vem.

Em uma data que será conveniente para a agenda dos dois.

Esclarecimento

A Record vem a público para informar que não serão coincidentes o trabalho da atriz Juliana Knust nas suas próximas atrações, Belaventura e Apocalipse.

Informa que na primeira foi uma participação especial, rápida, e na outra ela será a protagonista. Mas que não terão exibições coincidentes.

Quanto mais, melhor

Na semana passada, coube ao Luiz Ceará, em entrevista com o jogador Richarlyson, falar sobre a situação do homossexual no futebol.

Nos últimos dias, foi a vez da ESPN Brasil abordar o mesmo tema, expandindo o assunto para outros esportes. Quem sabe, um dia, isso deixe de ser um tabu. E que os direitos das pessoas em serem o que elas são sejam respeitados.

Cabeça pequena

Aliás, era triste ver o que uma parte da torcida do São Paulo, a Independente, fazia quando ele, Richarlyson, ainda vestia a camisa do clube.

Os nomes de todos os jogadores eram gritados antes de todos os jogos. Menos o dele. Tem atraso maior?

Reconhecimento

É necessário dizer que a direção Record se colocou ao lado do Marcelo Rezende, desde o momento em que a sua enfermidade foi anunciada.

Todo apoio está sendo oferecido a ele, algo que segundo pessoas muito próximas o tem emocionado bastante.

Tudo novo

O Persona em Foco vai voltar com novo cenário a partir do dia 5.

O programa já gravou com Denise Fraga, Lilia Cabral e Regina Braga para a temporada 2017. O episódio de estreia, que vai ao ar na quarta-feira, relembra a vida e a carreira de Débora Duarte.

Novo Ptolomeu

Bruno Garcia já se investiu do Ptolomeu, na nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo, que será exibida por Viva e Globo no segundo semestre.

O papel, como se sabe, era do Otaviano Costa, que por causa de compromissos outros se viu obrigado a ficar de fora.

Bem patrocinado

A retração do mercado passa longe do Giro Business, do Sergio Waib, no BandNews.

É um dos mais bem recheados comercialmente. A Takeda Pharma veio se juntar à Mercedes Benz, Athié Wonhratch, Movida, Regus e CVC, que o programa já tem como anunciantes.

Fumaça

Durante esta semana circularam notícias que o bispo Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus estaria alugando as 24 horas da parabólica na Rede TV!. De fato, esta é mais uma triste verdade. Contrato de seis meses e que pode se estender para 1 ano. Já tem gente imaginando também que ele poderá ocupar o lugar de RR Soares no sistema aberto.

Consultada, a assessoria da emissora não respondeu até o fechamento.

Teatro

A comédia Bora Balzaquiar, com direção de Paulo Goulart Filho, reestreia nesta sexta-feira no Teatro Raposo – sala Irene Ravache, em São Paulo. O espetáculo aborda os dilemas das mulheres a partir dos 30 anos e reúne no elenco Mariana Moraes, Bruna Ximenes e Vanessa Goulartt.

Bate – Rebate

· César Filho apresenta o Hoje em Dia pela última vez, nesta sexta-feira, depois entra em férias…

· … Mais uma vez Sérgio Marone fará às vezes de seu substituto…

· … O que não deixa de ser um problema. O César é sempre aquele que se encarrega dos assuntos jornalísticos do programa…

· … Marone, ator, até pelas suas próprias características, trafega em outras vias.

· Neste sábado, 9 da manhã, o canal Fox Sports promoverá a estreia do Fox Workout – Dia de Treino…

· … O programa terá apresentação das gêmeas do nado sincronizado, Bia e Branca Feres.

· A notícia do fechamento do Teatro Leblon foi outro duro golpe para a classe artística do Rio de Janeiro…

· … Além da bem oportuna iniciativa do Marcos Caruso, Mateus Solano e Miguel Thiré nas montagens de O Escândalo Philippe Dussaert e Selfie, novas ações serão esperadas de outros atores e atrizes.

· O novo álbum de Thiago Arancam foi gravado em três países, República Tcheca, Itália e Brasil…

· … E promete ser o encontro de dois mundos, o lírico e o pop, com músicas em Espanhol, Português e Italiano.

C´est fini

A participação de Neymar no filme Os Parças, protagonizado por Tom Cavalcante, foi realizada durante o leilão beneficente em prol do seu instituto que aconteceu em São Paulo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...