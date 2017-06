O presidente francês, Emmanuel Macron, obteve, apesar da abstenção recorde, maioria esmagadora no Parlamento. A base parlamentar deverá lhe permitir a realização de reformas de direita, de longo alcance.

Por Redação, com correspondente Marilza de Melo Foucher – de Paris

Os eleitores apresentaram os piores números de comparecimento, neste domingo, no segundo turno das eleições parlamentares da França. O nível de abstenção, segundo a correspondente do Correio do Brasil em Paris, Marilza de Melo Foucher, chega a 56,7%, de acordo com pesquisas liberadas após o fechamento das urnas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, obteve, ainda segundo estas pesquisas, maioria esmagadora no Parlamento. A base parlamentar deverá lhe permitir a realização de reformas de direita, de longo alcance.

A votação ocorreu apenas um mês depois que o ex-banqueiro, de 39 anos, tornou-se o mais novo chefe de Estado da história moderna da França. Ele prometeu “limpar a política francesa” e fortalecer a segunda maior economia da zona do euro.

Panorama redefinido

O partido centrista de Macron, o República em Marcha (LREM), tem pouco mais de um ano de fundação. Segundo as pesquisas, ele ganhou entre 75% a 80% dos 577 assentos da Câmara Baixa.

A participação dos eleitores, em uma baixa recorde na História da República Francesa, mostra sinais de fadiga eleitoral após sete meses de campanha e votação.

Se confirmado, o resultado redefine o panorama político da França. Humilha os tradicionais partidos socialista e conservador, que se alternaram no poder há décadas.

Segurança

Uma outra pesquisa mostrou uma maioria ainda maior, projetando entre 395 e 425 assentos para a aliança de Macron.

Os franceses dos territórios de ultramar votaram na véspera. Assim os resultados definitivos puderam ser conhecidos na noite deste domingo.

As eleições acontecem em meio a grandes medidas de segurança, com 50 mil agentes destacados em todo o país, que vive em estado de emergência desde a onda de atentados de 2015.

Macron

O presidente da França, Emmanuel Macron, votou neste domingo no segundo turno das legislativas francesas pouco depois das 9h (horário local, 4h em Brasília), antes do acostumado por ele, já que tinha que presidir uma cerimônia militar por volta das 11h (6h em Brasília).

Macron foi sozinho a sua seção eleitoral de Le Touquet, uma localidade costeira do noroeste do país onde tem uma residência junto com a esposa Brigitte, que não o acompanhou nesta ocasião.

Após votar, o presidente cumprimentou centenas de vizinhos da localidade que tinham ido ao local.

Posteriormente, Macron tomou um helicóptero que o conduziria ao Mont-Valérien, onde participaria, junto com a ministra da Defesa, Sylvie Goulard, da cerimônia militar.

Compartilhe isso:

Tweet





Telegram

WhatsApp



Curtir isso: Curtir Carregando...