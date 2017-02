Entre os crimes atribuídos ao senador Aécio Neves, derrotado nas eleições de 2014 pela presidenta deposta Dilma Rousseff (PT), consta a receptação de propina nos contratos superfaturados por empreiteiras, ao longo de sua gestão

Por Redação – de Brasília e Belo Horizonte

Ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, o executivo Benedicto Júnior apontou o senador mineiro Aécio Neves (PSDB) como corrupto. Em sua delação premiada aos delegados da Operação Lava-Jato, vazada para a mídia conservadora, Benedicto relata que Neves, em sua passagem pelo governo de Minas Gerais, montou um esquema fraudulento para desviar recursos dos cofres públicos. Ele e seus associados na organização criminosa, segundo um dos integrantes — réu confesso e autor da delação premiada —, fraudavam licitações nas obras da Cidade Administrativa. Foi o maior projeto executado em seus oito anos de administração. Procurado pela reportagem do Correio do Brasil, o senador negou qualquer irregularidade nos projetos.

Entre os crimes atribuídos ao senador tucano, derrotado nas eleições de 2014 pela presidenta deposta Dilma Rousseff (PT), consta a receptação de propina nos contratos superfaturados por empreiteiras, ao longo de sua gestão. Um assessor de Aécio, responsável pela cobrança de acertos entre 2,5% e 3% sobre os valores das faturas quitadas, também entrou no radar da Polícia Federal (PF).

Oswaldo Borges da Costa Filho, que integra o círculo familiar de Aécio Neves, é apontado por Benedicto Júnior como o ‘homem da mala’ (responsável pela coleta da propina) do então governador. Além de montar o circuito criminoso com as construtoras, Aécio teria orientado os executivos das empreiteiras a procurar por Costa Filho. A Cidade Administrativa custou R$ 2,1 bilhões. Conhecido como Oswaldinho, Costa Filho consta na lista de colaboradores nas campanhas do senador tucano.

Recall de Aécio

Após as delações de Benedicto Júnior, procuradores da Lava Jato teriam exigido dos advogados da Andrade Gutierrez, no fim de 2016, uma espécie de complementação das delações de seus executivos, chamada no jargão da PF de “recall”.

Segundo investigadores, funcionários da Andrade não detalharam o esquema de propina na Cidade Administrativa e em outras duas obras especificadas nas delações da Odebrecht: a construção do Rodoanel e do Metrô, em São Paulo. Nestas duas últimas, consta também a citação ao senador José Serra (PSDB-SP). Ele teria recebido propina no valor de R$ 23 milhões, no exterior.

Nas próximas semanas, o ex-presidente da AG Energia Flávio Barra e o ex-vice-presidente institucional da empresa Flávio Machado serão ouvidos, mais uma vez, na Vara Federal comandada pelo juiz Sérgio Moro. Outros executivos da empresa também podem ser incluídos no “recall”.

Barra dará detalhes das obras em São Paulo, enquanto Machado vai confirmar a versão que Oswaldinho cobrou propina de 3% do valor dos contratos da Cidade Administrativa, o que chegaria a cerca de R$ 40 milhões somente na parte da Andrade.

‘Doação oficial’

Esse também é o relato do ex-presidente da OAS Léo Pinheiro. O ex-CEO da empreiteira disse que repassou a Aécio, via Oswaldinho, o montante referente à propina de 3%. As negociações com a OAS, porém, teriam sido suspensas devido aos vazamentos de informação.

O nome de Oswaldinho também aparece em uma troca de mensagens de setembro de 2014 entre o então presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e Benedicto Júnior. Eles tratavam de “uma doação de R$ 15 milhões, de recursos disponibilizados a Mineirinho via Sergio Neves”.

“Combinei que Sergio Neves sentaria com OSW para ver forma (dentro das limitações que temos) de 15”, diz a mensagem enviada a BJ por Marcelo Odebrecht. Na campanha presidencial de 2014, Aécio Neves recebeu R$ 15 milhões da empreiteira baiana como doação oficial.

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) homologar a delação da empreiteira Norberto Odebrecht, com 77 executivos, ex-executivos e funcionários da empreiteira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) acaba de instaurar inquérito para investigar Aécio Neves. A informação foi publicada no site de notícias Buzzfeed.

Fim do sigilo

Neves negou, em resposta às acusações, vazadas para o diário conservador paulistano Folha de S. Paulo, que tenha participado de qualquer fraude na licitação da Cidade Administrativa. Ele segue dizendo que a obra cumpriu todos os parâmetros legais.

“O senador desconhece o conteúdo dessa suposta delação e afirma, com veemência, que as afirmações relatadas são falsas e absurdas. O edital de construção da Cidade Administrativa foi previamente apresentado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado e as obras auditadas durante sua execução por empresa independente”, declarou, em nota, o senador.

O tucano mineiro se diz favorável, ainda, ao “fim do sigilo sobre as delações homologadas para que todo conteúdo seja de conhecimento público e as pessoas mencionadas possam se defender, uma vez que é impossível responder a especulações, interpretações ou informações intencionalmente vazadas por fontes não identificadas”.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...