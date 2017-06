Embora a cúpula tucana tenha evitado comentários sobre o assunto, em público, parlamentares do chamado ‘baixo clero’ já pregam para quem quiser ouvir a renúncia de Aécio.

Por Redação – do Rio de Janeiro

Embora tenha saído ileso do julgamento realizado na noite passada, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente licenciado do PSDB, senador afastado Aécio Neves (MG), estaria disposto a renunciar ao cargo. Segundo afirmou fonte à reportagem do Correio do Brasil, nesta quarta-feira, ele teria cedido à pressão da cúpula do partido. Seus pares avaliam que sua permanência à frente da legenda constrange a legenda. A renúncia, então, seria um “gesto de grandeza” da parte dele.

— Para o partido é uma posição incômoda e desagradável ele estar apenas afastado. Mas essa é uma decisão pessoal do Aécio e precisamos respeitar esse fato — disse o vice-presidente nacional da legenda, Alberto Goldman, na noite passada.

Renúncia

O PSDB cancelou uma reunião marcada para esta quarta-feira. A convenção dos tucanos, que ocorreria sem a presença de Aécio Neves na direção da legenda, seria antecipada para Julho ou Agosto. A desculpa para o cancelamento foi a de que o encontro não teria quórum, devido às festas juninas.

Afastado do mandato por uma decisão do STF, a Presidência do PSDB hoje é exercida interinamente pelo senador Tasso Jereissati (CE). Embora a cúpula tucana tenha evitado comentários sobre o assunto, em público, parlamentares do chamado ‘baixo clero’ já pregam para quem quiser ouvir a renúncia de Aécio.

— Querendo ou não, ele foi nosso último candidato a presidente. Eu espero que ele consiga fazer a defesa dele, que ele tenha todos os arcabouços para se defender. Mas isso machucou o partido, e o partido precisa rever sua postura por causa disso — comentou o deputado Fábio Sousa (PSDB-GO), com jornalistas.

Alívio

Aécio Neves, segundo interlocutores, teria respirado melhor na noite passada. Por decisão do STF, Andrea Neves vai deixar o presídio em que se encontra, na Grande Belo Horizonte. Ao saber do resultado do julgamento no STF, o tucano mineiro teria se emocionado. A aliados, ele relatou forte alívio com o desfecho do caso.

A defesa de Aécio, agora, espera que a Corte rejeite o pedido de prisão de Aécio. Seu afastamento do Legislativo, no entanto, tende a ser mantido, por decisão do Plenário do Supremo.

