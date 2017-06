Como se observa, contraditórios que devem ser levados em conta ou mais respeitados que simples, e muitas vezes inconsequentes, canetadas

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

A anunciada mudança na programação da Record, prevista para acontecer em agosto ou até setembro, tem merecido críticas muito fortes por parte das suas afiliadas.

Há, entre as razões principais, o entendimento que o momento é completamente inapropriado para isso, com a retração do mercado na altura que está e a perspectiva quase nenhuma de se chegar tão cedo a um acordo com as operadoras.

Mesmo com alguma recuperação na audiência, os patamares atuais estão distantes de justificar alterações tão significativas quanto as que se pretende colocar em prática, entre as principais, o lançamento de um novo jornal de praça e os custos pertinentes a ele.

Chama também atenção o desejo de se abrir uma nova faixa de reprises, que será o terceiro, mesmo não tendo a Record um estoque à altura de um número tão elevado de horários.

Como se observa, contraditórios que devem ser levados em conta ou mais respeitados que simples, e muitas vezes inconsequentes, canetadas.

TV Tudo

Cada vez mais

Globo e Record, muito mais que as outras, têm estudos bem avançados para intensificarem o uso de drones no seu jornalismo diário.

Além de uma economia bem significativa, hoje eles atendem muito bem os padrões de transmissão.

Foi-se o tempo

Detalhes como imagens não tão bem definidas, delay ou mesmo a geração por internet deixaram de ser problemas no jornalismo atual.

A importância da notícia já de algum tempo passou a ser o fator principal.

Mais uma

Laura Cardoso é um bom exemplo a ser seguido. Às vésperas de completar 90 anos, o seu nome está sempre presente na mira dos principais autores.

Agora ela acaba de ser confirmada no elenco da nova novela do Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso.

Exemplos

Assim como Laura e o próprio Silvio Santos, sempre na ativa, Silvio Luiz é outro nome que deve ser destacado.

Com quase 83 anos, é sempre citado como um dos principais narradores de futebol do país.

“Bem Estar” de bolso

O Bem Estar, da Globo, vai lançar um guia especial sobre dor de cabeça e dores nas costas, temas mais abordados no programa.

Com dicas e informações de especialistas sobre as doenças crônicas que mais afligem a população brasileira, o livro de bolso terá dois eventos de apresentação, dia 24 no Rio e dia 26 em São Paulo, este último com a presença de Fernando Rocha e Mariana Ferrão e da editora executiva do programa, Patrícia Carvalho.

Sem parar

Essa história de “quarentena” na TV está cada vez mais caindo no esquecimento.

Agora, por exemplo, Jandir Ferrari se prepara para aparecer em A Força do Querer, como um alguém interessado em Cândida (Gisele Fróes).

Jandir viveu recentemente o Rei Zedequias em O Rico e Lázaro, novela bíblica da Record.

Isabelita

A drag queen Isabelita dos Patins fechou uma participação em A Força do Querer.

A sua participação vai acontecer no capítulo 76, previsto para ir ao ar dia 29 de junho, acompanhando o show de Nonato (Silvero Pereira).

Ninguém vê?

A impressão que passa é que nem dentro da Rede TV! se assiste a Rede TV!.

No TV Fama, na segunda-feira, por mais de meia hora ficou um “gc” no ar, repetindo duas vezes a palavra “como” na chamada de uma matéria com a Fernanda Lima. Um erro escancarado e ninguém viu. Diretor do programa, pessoal do switcher, apresentadores etc.

Semifinal

A semifinal do Show dos Famosos, quadro do Faustão, vai acontecer no próximo domingo reunindo os 8 participantes e quatro serão eliminados. Nesta sexta-feira, em São Paulo, haverá um grande ensaio já com os artistas caracterizados com os tipos que serão defendidos no programa.

Ex-Spice

Em passagem pelo Brasil, a ex-Spice Girl Melanie C grava nesta quinta-feira o programa Altas Horas, na Globo. E na próxima terça, ela se apresentará no Música Boa Ao Vivo, com Anitta, no Multishow.

Bate – Rebate

· Em vinil, a trilha de Os Dias Eram Assim sairá com 250 cópias. Edição limitada…

· Na capa, Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira.

· Depois de emendar Sol Nascente e Os Dias Eram Assim, Letícia Spiller planeja um tempo longe do vídeo, curtir merecidas férias…

· … Já no teatro, ela continua o trabalho no espetáculo Doroteia, em cartaz em São Paulo até 2 de julho.

· Após rápida folga fora do país, Carlos Alberto de Nóbrega volta a gravar A Praça é Nossa nesta quinta-feira.

· Mauro Alvim ficou impressionado com o poder de comunicação do Fausto Silva…

· … Ao indicar no programa a comédia Dois Casais em Maus Lençóis, em cartaz no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo, a casa lotou…

· … O espetáculo, de autoria do Mauro, conta com a participação de Natacha Orana, bailarina do Domingão.

· A Record alega erro de a coluna dizer que as gravações do reality A Casa tem bastidor violento…

· … De acordo com a emissora, o reality tem regras quanto a isso…

· … Quem passar do ponto será punido, embora um dos objetivos do programa seja o de testar os limites psicológicos e físicos dos participantes.

· Ontem, nova mudança no SBT: o Roda a Roda, da Rebeca Abravanel, deixou as tardes e foi para o horário das 19h20.

C´est fini

O canal Sony estreia nesta quinta-feira, às 8 da noite, a segunda temporada de Shark Tank Brasil – Negociando com Tubarões. Reality que traz agora no elenco Caito Maia, fundador da Chilli Beans, e o ex-“CQC” Erick Krominski, responsável por acompanhar o bastidor e entrevistar os empreendedores antes e depois da entrada no “tanque”.

Caito, o novo shark, se junta a Cristiana Arcangeli, João Appolinário, Robinson Shiba e Camila Farani.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

