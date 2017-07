Aguinaldo Silva, 74, já admite aos mais próximos que vai se aposentar após O Sétimo Guardião, sua próxima e possivelmente última novela na Globo.

Data hoje, é este o desejo do autor, parar na sua décima quinta e depois acompanhar os trabalhos da Casa Aguinaldo Silva de Artes, que ainda irá criar e que, dentre outras atividades, passará a desenvolver projetos de séries.

Em Portugal, ele tem se dedicado com muito empenho a este seu próximo trabalho, já na fase de desenvolvimento dos capítulos da história. A estreia foi confirmada para maio de 2018, depois de superado certo perrengue provocado por um ex-aluno de sua Master Class.

Problema que agora é do passado. A ordem é acelerar os capítulos e fechar rapidinho esse elenco.

TV Tudo

Inevitável

Mesmo como um dos autores mais vitoriosos de todos os tempos, Aguinaldo entende que a hora de dar vez a outros está próxima.

O que nos leva a prever, também para muito breve, uma nova mexida no quadro de autores da principal faixa de teledramaturgia da Globo.

Bom demais

O melhor exemplo do rádio agora ter programas transmitidos como TV é o de assistir Ricardo Boechat na BandNews.

E quando ele se junta com o Zé Simão, então?

Pressão em cima

Como quem não quer nada, o diretor do “Pânico” até o ano passado, Alan Rapp, esteve na Band na sexta-feira.

Passou toda tarde lá. Já há quem relacione isso com a atual fase do programa, Ibope baixo e conteúdo questionável.

Problema

Um retorno de Alan Rapp, nesta altura dos acontecimentos, substituindo o pressionado Marcelo Nascimento, irá contrariar profundamente algumas das principais figuras do seu elenco.

Determinados profissionais, no final de 2016, só decidiram continuar depois que ele saiu.

Tá fora

O diretor Aldrin Mazzei deixou a equipe do Pânico na Band na semana passada, apesar da insistência para que permanecesse no programa.

Aldrin foi o responsável pelo melhor momento do Pânico nesta temporada, quando o Vesgo apareceu no link ao vivo da “GloboNews”, às vésperas da posse de Trump. Ao que tudo indica, uma saída motivada pela linha “vale tudo” em vigência.

Ainda assim

O Encrenca, da Rede TV!, há 3 meses consecutivos perde para o Pânico, no Ibope da Grande São Paulo. A diferença não chega a ser absurda, como se pode constatar: domingo, a Band deu 4,7, enquanto a concorrente, 4,3.

No entanto, esse revés é totalmente creditado à lambança da Simba, que tirou a Rede TV! do sistema pago. Como se não bastasse, o Encrenca fechou o mês de junho com 4,2 pontos, o pior rendimento desde agosto de 2015, quando marcou 4,1.

Reciprocidade

Fábio Porchat foi ao programa do Raul Gil, nesta segunda-feira, no SBT.

Raul Gil vai gravar o Porchat nesta, quarta. Aliás, será a sua volta à Record, onde atuou por muitos anos.

Lista da Tatá

É grande a expectativa na produção do Lady Night em relação à entrevista que será realizada com Glória Maria para esta segunda temporada no Multishow.

Dentre outros, Tatá Werneck também irá gravar com Lucas Lucco, Wanessa Camargo, Zezé di Camargo e Luciano, Luan Santana, Dennis Carvalho, Michel Teló, Caio Castro, Cléo Pires e Marília Mendonça.

Bons resultados

Portugal e México, transmissão da Band, na manhã de domingo, disputa do terceiro lugar da Copa das Confederações, marcou 3 pontos com picos de 5.

Chile e Alemanha, mesmo com a bola do Brasileirão rolando no segundo tempo, marcou 7 com 9. Números que atestam e, mais uma vez, comprovam a necessidade da Band em voltar ainda mais suas atenções para o esporte.

Nas duas pontas

Helga Nemeczyk é a convidada especial da série Os Suburbanos, quarta-feira, no Multishow.

A atriz também está marcando presença na nova edição do Super Chef Celebridades da Ana Maria Braga.

Agora é assim

Em se tratando das suas produções das 18h e 19 horas, não existe mais na Globo o compromisso de encerrar suas exibições na sexta, com reprise no sábado.

De agora em diante, será sempre na segunda e reprise na tarde de terça. Norma que não vale para as 9 da noite.

1982

Com roteiro e direção de Dudu Magnani e narração de Wilson Simoninha, estreia quarta-feira, ao meio-dia, no Watch e 15h30 na ESPN Brasil, o especial 1982: Aos Nossos Campeões, sobre os 35 anos do jogo Brasil x Itália, na Copa da Espanha, e como aquela partida marcou a vida de uma geração que tinha entre 7 e 14 anos.

Participações de Ivete Sangalo, Paula Lima, Dudu Nobre, Lúcio Mauro Filho, Dan Stulbach, Alessandra do Valle e Pep Guardiola, entre outros.

Bate – Rebate

· Pais e Filhos, Vamos Conversar é a nova série do Jornal da Band, no ar, até sexta…

· … Reportagens do Sérgio Gabriel e edição de Adriana Alves.

· Mais uma da série “revelações”: sabia que Agnaldo Rayol e Vera Fischer chegaram a ter um caso no passado?…

· … Um caso muito sério…

· … Só que tudo começou e terminou durante um filme que os dois fizeram juntos.

· A propósito, no filme da vida de Walter Casagrande Junior, José Loreto será o próprio…

· … E Eriberto Leão, Sócrates. Roteiro do Marcelo Rubens Paiva, baseado no livro Casagrande e Seus Demônios, escrito pelo Gilvan Ribeiro.

· Muricy Ramalho, feliz nas suas novas funções, não pretende deixar o SporTV…

· … Muito menos voltar a atuar como treinador…

· … Ao contrário, a sua participação nas transmissões esportivas será intensificada nos próximos tempos.

C´est fini

A história de Apocalipse, próxima novela bíblica da Record, terá início no fim dos anos 1980, mas passará rapidamente para os dias atuais.

O elenco ainda não foi fechado totalmente, porém, várias posições já estão definidas. Guilherme Winter, Sérgio Marone e Juliana Knust viverão os principais papéis.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!