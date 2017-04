O futebol, esporte mais emocionante do mundo, e alucinante para nós, brasileiros, acaba sendo regulado por tecnocratas, que pouco ou nada compreendem o sentimento que move torcedores e jogadores

Por Ricardo Flaitt – de São Paulo:

Esses personagens que de fato realizam o espetáculo do futebol, jogadores e torcedores, não possuem voz ativa na elaboração dos regulamentos ou, quando participam, são figuras meramente decorativas às entidades que “organizam” os torneios.

Como consequência, uma das provas desse descompasso entre o futebol de verdade e o futebol que só existe no mundo da fantasia dos dirigentes e seus regulamentos. É que o “dibre”, de uns tempos para cá, passou a ser medido com réguas imaginárias. Agora, se a finta passar muito do ponto (de um ponto que ninguém sabe qual é o limite). Já é considerada insulto. E dá-lhe punição!

As próximas medidas dos dirigentes, em sua concepção fantasiosa de regulamentos. Contemplarão medidas como. Jogador aplicou um chapéu, tome amarelo. Deu caneta, amarelo também. Aplicou um “dibre da vaca”, vermelho. Gol de bicicleta, vermelho, registro na súmula e julgamento no tribunal.

Torcida gritou olé para-se a partida por 15 minutos. Se cantar “ai, ai, ai-aí, tá chegando hora…”. Ferrou, o árbitro tem de encerrar a partida, sob risco de bullying contra o time adversário.

Assim, no ritmo dessa marcha com dirigentes, com regras contra a liberdade, chegará o tempo em que vão proibir a bola no futebol.

Marcar gol

Afinal, já estamos vivendo um tempo em que marcar gol e comemorar está se tornando um violento atentado ao pudor, à moral. Ao politicamente correto e aos bons costumes. E dá-lhe amarelo ou vermelho, excluindo do espetáculo o jogador que, paradoxalmente. Acabou de valorizar justamente o espetáculo com seu feito, que é o maior momento do futebol. Aquilo que dá sentido às pessoas saírem de suas casas e assistirem aos jogos.

Se o jogador marcar um gol e subir no alambrado para comemorar com a sua torcida. Pelamordideus! É fogueira na certa. O tribunal inquisitorial arma-se ali mesmo no gramado.

Do outro lado do alambrado, o torcedor também está enjaulado nos regulamentos. Se quiser manifestar seu amor ao clube não poderá entrar no estádio com bandeiras, bumbos, pandeiros, repiniques, faixas. Só pode pagar ingresso caro e aceitar, passivamente, senão o cassetete come no lombo, a cuíca ronca.

Xingar o árbitro

Para xingar o árbitro ou bandeirinha (recuso-me a chamar de auxiliar), o torcedor, só poderá fazê-lo de acordo com os termos pré-estabelecidos nos regulamentos, tais como: bobo, chato, feio, e outros termos que nada tem a ver com realidade de quem cresceu jogando bola na rua.

É, meus amigos, se continuarem com essas restrições, o que será do bom e velho futebol em relação ao futebol moderno, que agora tentam implantar, forçadamente, mas que está afastando o público dos estádios brasileiros e, desta forma, criando, cada vez mais, torcedores de sofá?

Ricardo Flaitt é jornalista e escritor.

