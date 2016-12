Após algumas semanas do lançamento, a nova funcionalidade da plataforma de hospedagem quer manter a promessa de fazer a revolução no mundo das viagens

Por Marcello M Perongini – do Rio de Janeiro:

Apresentada em novembro no Airbnb Open, o festival em que são apresentadas as novidades da plataforma de hospedagem e celebrados os melhores anfitriões do ano, o Airbnb Trips é a funcionalidade que promete transformar de vez a experiência de viagem das dezenas de milhares de usuários que utilizam o site a cada mês.

O novo recurso foi revelado pelo Brian Chesky, CEO da companhia, em uma apresentação contundente. Embora salpicada de clichês, perdoáveis na medida em que ajudavam de fato a entender a ideia por trás do Trips.

– As grandes viagens prometem experiências mágicas, mas os turistas acabam fazendo coisas que os locais nunca fariam – afirmou o executivo durante a apresentação. E acabam gastando no planejamento do roteiro o mesmo tempo que a própria viagem. O Airbnb Trips vai devolver a mágica da viagem e vai fazer isso de um jeito fácil”.

A proposta do Airbnb Trips é simples. Porém ambiciosa, pois pretende atender à expectativa do viajante, não somente no sentido do conforto, da segurança e do preço acessível. Mas também naquela que é a componente emocional. Decerto o ingrediente mais difícil de se alcançar, e que representa o verdadeiro “toque de mágica” de toda lembrança de viagem.

Vale ressaltar que, do ponto de vista técnico, a plataforma não é completamente nova. Já que parte da sua infraestrutura de código e dos mecanismos de agregação de destinos de viagem vêm do “Journey”, uma outra funcionalidade. Lançada em 2015, que involuntariamente se tornaria o protótipo do mais sofisticado e amigável Airbnb Trips.

Em uma recente entrevista ao portal de notícias italiano Ninja Marketing, Andrea La Mesa, Diretor de Operações do Airbnb Trips. Ele explicou que a intuição à base da nova funcionalidade foi o resultado da observação do comportamento dos usuários e da experiência que o Airbnb lhes oferecia.

Focada em encontrar a hospedagem mais condizente com o perfil do viajante. A plataforma não ia além da função de mero “agregador de opções” de estadias ou apartamentos. Em outras palavras, acrescenta o La Mesa na mesma entrevista. A componente edonística da viagem ficava por conta da fantasia e da boa vontade do viajante.

Ideia da empresa

Com o Airbnb Trips. A ideia da empresa é costurar uma experiência inteiramente moldada sobre o perfil do usuário. Pode escolher de realizar uma visita a uma oficina de fabricação de instrumentos musicais em Paris. Participar aos treinos dos atletas de maratona no Quênia. Ou conhecer a cena musical de Detroit, nos Estados Unidos.

Atualmente, os roteiros disponíveis no Airbnb Trips envolvem 12 cidades do mundo (entre as quais Londres, São Francisco, Paris, Florença, Tokyo, Havana, etc.). Mas a empresa já declarou a sua intenção de ampliar para 51 o número de cidades. Acessíveis aos usuários, até dezembro de 2017. No Brasil, ainda nos primeiros meses do ano. As cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro podem ser as primeiras a receber roteiros exclusivos do Airbnb Trips.

