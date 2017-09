A rede qatari Al Jazeera, com apoio da Mídia Ninja e do FNDC, denuncia colaboração da mídia monopolizada no golpe de Estado em curso no Brasil.

Por Redação – do Rio de Janeiro

A participação da mídia conservadora brasileira, em especial as Organizações Globo e a Rede Record, no patrocínio às ditaduras e aos golpes de Estado ao longo dos últimos 70 anos. A ação destes grupos foi alvo de uma extensa matéria distribuída, internacionalmente, pela rede qatari Al Jazeera. A matéria cobre tanto o monopólio quanto a manipulação política exercida por este grupo organizado. Saltou aos olhos, no entanto, que a matéria não aborda a ação do Instituto Millenium na organização das ações patrocinadas pela ultradireita, no país.

O programa The Listening Post, nessa semana, abordou o cartel da mídia brasileira, patrocinado pelas forças mais reacionárias da sociedade. Aborda, ainda, as consequências desse acumulo de poder econômico e midiático para a política e a sociedade brasileira.

O programa mostra os dois anos de uma turbulência política que revelou uma profunda corrupção no país que de forma oportunista conta com o poder da mídia brasileira. A própria Al Jazeera, por sua vez, encontra-se pressionada por países árabes para encerrar suas atividades.

Em parceria, o coletivo Midia Ninja e o Fórum Nacional da Democratização da Comunicação (FNDC) participam da produção. Ambas as instituições colaboraram com a produção do The Listening Post, o programa de Al Jazeera em inglês, distribuído mundialmente. Mídia Ninja e FNDC assinam a versão legendada, em português, do episódio especial sobre a mídia brasileira.

Assista, adiante, ao programa The Listening Post:

