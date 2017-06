Ninguém melhor do que os alemães, especialistas em invernos frios, para as receitas ideais na alimentação e na saúde, durante os próximos meses.

Comer bem e se manter aquecido são dicas que valem ouro, nos dias frios do inverno que se aproxima. P,rincipalmente nos Estados do Sul do país, onde se concentra uma das maiores colônias alemãs no mundo. Uma receita fácil e muito saborosa é a salada de batatas. Trata-se de um acompanhamento tipicamente alemão e tem incontáveis variantes.

Receitas variam de região para região e de família para família, sendo preparadas com ou sem maionese. Aprenda duas versões com a jornalista Luisa Frey, colunista da agência alemã de notícias Deutsche Welle (DW).

Nada como uma maionese de batata para acompanhar o churrasco. Assim como no Brasil, na Alemanha a salada do tubérculo também não pode faltar como acompanhamento à carne grelhada – ou, com mais frequência, à salsicha. Mas por aqui, a Kartoffelsalat não é sinônimo de maionese, pois nem sempre é preparada com o molho. Há incontáveis versões do prato, variando de região para região e de família para família.

Salada saborosa

“Num livro de culinária alemão, encontrei até uma brincadeira a respeito. Diz a publicação que os melhores estudos de campo sobre o tema salada de batata podem ser feitos numa festa à qual se pede que cada convidado traga um prato. O resultado são várias tigelas com diferentes variantes de Kartoffelsalat e uma discussão sobre como a avó de um a preparava na região da Suábia ou a receita que outro provou certa vez na Baviera – com pepinos frescos em vez de em conserva”, escreve Frey.

Até mesmo moradores de uma mesma região alemã podem preparar a salada de diferentes maneiras, e é difícil categorizar as receitas por região. “Isso porque, na Alemanha, há tantas receitas de salada de batata quanto pessoas com o sobrenome Müller (comparável a Silva no Brasil)”, diz o livro Culinaria Deutschland: Deutsche Spezialitäten.

Batatas temperadas

Costuma-se diferenciar entre as receitas do norte e do sul da Alemanha. No norte do país, assim como na região da Silésia (hoje pertencente à Alemanha, Polônia e República Tcheca), o prato costuma ser preparado com maionese.

Na região da Renânia, além de maionese e batata, a salada costuma levar pepinos em conserva e maçãs. No norte, as versões mais comuns contêm maçãs e ovos cozidos. Muitas vezes, iogurte é usado como substituto ou complemento da maionese.

No sul da Alemanha e na Áustria, a maionese costuma ficar de fora, e as batatas são temperadas com caldo de carne, vinagre e mostarda. Muitas vezes, acrescentam-se cubinhos de bacon ou pedaços de pepino. É comum marinar as batatas ainda quentes, e a salada pode então ser servida fria ou morna (warmer kartoffelsalat). Até hoje a salada de batata morna com bacon é chamada nos EUA de German Potato Salad.

Confira as receitas:

Schwäbischer Kartoffelsalat (salada de batata da Baviera)

Ingredientes

1,2 kg de batatas

Sal

1 cebola

200 ml de caldo de carne

5 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

2 colheres (chá) de mostarda

Pimenta-do-reino

1 colher (chá) de azeite

1 maço de cebolinha

Modo de preparo

Lavar e cozinhar as batatas com casca em água salgada por 20 minutos. Escorrer, deixar esfriar um pouco e descascar as batatas. Deixar esfriar completamente e cortar em fatias de 4 a 5 mm de espessura. Picar bem a cebola e adicioná-la ao caldo. Deixar ferver e tirar do fogo.

Misturar o vinagre, a mostarda, o sal, a pimenta e o açúcar. Despejar o caldo quente sobre as batatas. Misturar cuidadosamente para que as fatias não quebrem e deixar descansar por cerca de uma hora. Temperar com azeite e sala e pimenta a gosto. Picar a cebolinha e polvilhar sobre a salada pouco antes de servir.

Salada de batata com maionese

Ingredientes

800 g de batata

150 g de presunto cozido

2 pepinos em conserva grandes

5 ovos bem cozidos

100 g de ervilhas cozidas

Cebolinha

125 ml de caldo de carne

4 colheres (sopa) de vinagre de vinho branco

Sal

Pimenta-do-reino

200 g de maionese

100 g de iogurte natural

Modo de preparo

Cozinhar as batatas com casca em água com sal. Ao final, descascá-las e cortar em fatias.

Enquanto as batatas cozinham, picar o presunto, os pepinos e os ovos em cubinhos e misturar às ervilhas. Picar a cebolinha.

Ferver o caldo de carne com o vinagre. Temperar com sal e pimenta-do-reino a gosto e despejar o líquido sobre as batatas fatiadas. As batatas devem absorver o caldo quase que por completo. Após 15 minutos, acrescentar os demais ingredientes. Misturar a maionese com o iogurte e acrescentar à salada de batata. Ajustar o sal se necessário.

Dicas alemãs contra doenças no inverno

Com o frio, chega também a estação das gripes e resfriados. Na Alemanha, algumas receitas populares ajudam a combater esses males. Se funcionam ou não, depende da crença de cada um.

Evite pés frios!

Com frequência, o primeiro sinal de doença são pés frios. Por isso, meias e pantufas são essenciais no guarda-roupa alemão. “Os alemães lutam intensamente contra o contra o conceito de ‘pés frios'”, escreve a australiana Liv Hambrett no livro “What I know about germans” (O que eu sei sobre os alemães, em tradução livre). Placebo ou não, as meias ajudam a aquecer os gripados no inverno.

Quem sua os males espanta

A resposta alemã para muitos problemas está na sauna. Diz-se que banheiras de hidromassagem no estilo jacuzzi combinadas com alguns minutos na sauna podem reforçar o sistema imunológico. Apesar de não ser recomendável para casos de febre, a Associação Alemã de Saunas diz que elas podem ajudar no caso de resfriados, já que a mudança de frio para quente aumenta a circulação nas membranas mucosas.

Gengibre

O gengibre tem papel essencial na tradicional medicina chinesa e na ayurvédica, reconhecida por seus poderes de reduzir a náusea e enjoos. Na Alemanha, o gengibre é consumido em forma de chá, cortado em cubos e jogado na água quente. Seu efeito ao descer “queimando” a garganta ajuda a frear inflamações ocasionadas por resfriados.

