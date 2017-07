A Alemanha voltou à liderança da lista, publicada nesta quinta-feira, dois anos após ter ocupado a primeira posição pela última vez

Por Redação, com Reuters – de Zurique:

A seleção alemã recuperou o primeiro lugar no ranking mensal da Fifa, superando o Brasil, após conquistar o título da Copa das Confederações da Rússia no fim de semana.

A Alemanha voltou à liderança da lista, publicada nesta quinta-feira. Dois anos após ter ocupado a primeira posição pela última vez. Os alemães, que subiram dois lugares, superaram o Chile no domingo por 1 a 0 na final da Copa das Confederações.

O Brasil caiu para o segundo lugar. Enquanto a Argentina também recuou um posto, para terceiro.

Portugal, que ficou em terceiro lugar na Copa das Confederações, subiu quatro posições no ranking e aparece atualmente em quarto lugar.

Vice-campeão na Rússia, o Chile caiu três lugares, para sétimo, ficando atrás de Suíça e Polônia. A Colômbia também caiu três posições e aparece em oitavo, à frente da França e da Bélgica. Mais atrás aparecem Espanha, Itália e Inglaterra.

A Copa das Confederações

A Copa das Confederações foi erguida em São Petersburgo no domingo, após a vitória de 1 a 0 sobre o Chile. Enquanto na sexta-feira, a equipe alemã sub-21, cheia de estrelas, venceu o Europeu da categoria. Derrotando a excelente Espanha pelo mesmo placar.

E ainda poderá vir mais. O sub-19 começou nesta segunda-feira a disputa pelo Campeonato Europeu. Enquanto a seleção feminina iniciará no final do mês a busca pelo sétimo título europeu seguido. A Alemanha também enviou uma equipe forte para a Copa do Mundo sub-20, que acabou sendo vencida pela Inglaterra.

A impressão é que, apesar das impressionantes seleções de todas as partes do mundo. Os campeões mundiais vinham treinando uma equipe reserva no mais alto nível.

Jogadores

Manuel Neuer, Mats Hummels, Jérôme Boateng, Leroy Sané, Mesut Özil, Toni Kroos, Thomas Müller. E outros receberam uma merecida folga neste verão europeu. Enquanto o técnico Joachim Löw promovia mudanças para o torneio na Rússia.

A maioria destes jogadores estava no centro da campanha vitoriosa na Copa do Mundo de 2014. E é inquestionável que a maior parte deles ainda será protagonista em 2018, na cabeça de Löw. Mas, seria tolo afirmar que eles são os únicos jogadores alemães de padrão internacional.

Löw não precisou vasculhar as profundezas do futebol alemão para encontrar um time para a Copa das Confederações. Os 11 titulares que jogaram a final tinham média de idade de 24 anos, ou seja, longe de serem adolescentes.

Os 11 da seleção alemã vitoriosa somam 193 aparições em partidas de seleção, totalizando entre eles mais de 2 mil jogos em times de ponta em algumas das principais ligas da Europa.

Jonas Hector e Joshua Kimmich têm sido as primeiras escolhas de Löw para as laterais desde a Eurocopa de 2016. Julian Draxler, vencedor da Bola de Ouro como o melhor jogador do torneio na Rússia, possui experiência de alto nível em um punhado de clubes diferentes.

Chuteira de Ouro

O vencedor da Chuteira de Ouro do torneio, Timo Werner, marcou 21 gols na última temporada da Bundesliga, o campeonato alemão, pelo RB Leipzig, que estará na próxima Liga dos Campeões da Europa após terminar a competição em segundo lugar.

Leon Goretzka e Lars Stindl tiveram temporadas excepcionais na Bundesliga. O goleiro Marc-André ter Stegen defende o Barcelona, enquanto Sebastian Rudy e Niklas Süle, que ajudaram o Hoffenheim a chegar em quarto lugar na Bundesliga, jogarão pelo Bayern de Munique na próxima temporada. Nenhum destes jogadores chega a ser um novato, nem mesmo algo próximo disso.

Mas, nada disso pode ser definido como apenas sorte. A Federação Alemã de Futebol (DFB) merece aplausos por investir nas categorias de base. O programa de desenvolvimento dos jovens jogadores alemães foi transformado e relançado em 2013 com a visão estratégica de aumentar os padrões profissionais e trazer uniformidade a todas as federações regionais da Alemanha.

