Por Redação, com agências internacionais – de Nova York, EUA, e São Paulo

A criptomoeda Bitcoin perdia valor, rapidamente, nesta quarta-feira, depois que o executivo do banco de investimentos J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, afirmou que o meio circulante “é uma fraude” e ,”eventualmente, vai explodir”.

Nas bolsas norte-americanas IQ e Br Investing o bitcoin cedeu para abaixo dos US$ 4. Uma queda de US$ 93,70, ou 2,2%, bem distante de seu pico recente de US$ 4.969. No patamar atual, a capitalização da blockchain soma US$ 67,7 bilhões.

No Brasil, o índice bitcoin calculado pelo bitValor está em R$ 15.195,40, com a contabilização de 1.388 unidades negociadas nas últimas 24h; a preço médio de R$ 15.589. No Mercado Bitcoin, a criptomoeda é vendida a R$ 15.200, enquanto na FoxBit a unidade sai a R$ 15.156.

— O bitcoin eventualmente irá explodir. É uma fraude. É pior que as tulipas e não vai terminar bem — disse Dimon em uma conferência do setor bancário organizada pelo banco britânico Barclays.

China penaliza

O alerta de Dimon vem em um período de incerteza no criptoespaço após diversas notícias indicarem que os reguladores chineses planejam fechar as exchanges locais.

“O Banco Central da China, junto com outros reguladores, trabalha em instruções normativas para banir as plataformas chinesas de oferecer o câmbio de moedas digitais”, disse o diário econômico norte-americano The Wall Street Journal (WSJ).

As maiores exchanges de bitcoin na China, contudo, seguem relutantes de se posicionarem sobre o tema e aguardam notificação oficial do governo.

Oportunidade

Na semana passada, a China baniu a captação de recursos pela emissão de criptomoedas (ICO) e determinou que empresas e indivíduos que tenham levantado capital devolvam aos investidores para evitar punições.

Os ICOs são um dos principais segmentos das criptomoedas. Eles respondem por boa parte do aumento da demanda, especialmente, por ether.

O Bitcoin Cash perdeu US$ 23,69, ou 4,27%, para US$ 531,21, enquanto o ethereum caiu 3,12% para US$ 287,98. Apesar do risco, alguns investidores tem aproveitado para comprar as criptomoedas.

