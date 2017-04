O dispositivo, de cerca de 30 cm, parecera ser capaz de causar somente danos limitados. Especialistas, na Noruega, vão examinar fragmentos para descobrir do que se trata

Por Redação, com agências internacionais – de Oslo

Policiais noruegueses explodiram, de forma controlada, um dispositivo descrito como “similar a uma bomba”, no centro de Oslo. A ação ocorreu no início deste domingo. Policiais mantém um suspeito sob custódia numa investigação comandada por agentes do serviço de segurança.

Um repórter da agência inglesa de notícias Reuters descreveu a explosão logo após a chegada do grupamento especial antibomba. Os militares utilizaram um robô operado por controle remoto, após isolar a área, na noite passada.

— O barulho da explosão foi mais alto do que o que os nossos explosivos causariam por si só — afirmou um porta-voz da polícia. Ele acrescentou que mais investigações serão necessárias para descobrir se o dispositivo continha explosivos.

Domingo liberado

O dispositivo, de cerca de 30 cm, parecera ser capaz de causar somente danos limitados. Especialistas vão examinar fragmentos para descobrir do que se trata.

A polícia na região nórdica tem permanecido em alto estado de alerta depois do ataque com caminhão em Estocolmo, na sexta-feira. No ataque, morreram quatro pessoas. A autoridade sueca classificou-o como um “aparente ataque terrorista”. A polícia norueguesa prendeu um suspeito, mas não quis dar informações sobre o detido.

A polícia levantou o isolamento feito devido ao dispositivo, e moradores retomaram as atividades normais neste domingo. O local é popular, com lojas e cafés abertos.

Suspeito uzbeque

Em Estocolmo, ainda neste domingo, um homem do Usbequistão, suspeito de jogar um caminhão contra pessoas, havia manifestado simpatia pelo Estado Islâmico. Ele era procurado por não ter cumprido uma ordem de deportação, disse a polícia sueca.

Além dos quatro mortos, outras quinze pessoas ficaram feridas na sexta-feira quando o caminhão de entrega que havia sido tomado avançou por uma movimentada rua comercial antes de se chocar contra uma loja de departamentos e pegar fogo. O suspeito uzbeque foi preso horas depois.

— Sabemos que o suspeito havia manifestado simpatia por organizações terroristas, entre elas o Estado Islâmico — afirmou Jonas Hysing, chefe de operações da polícia nacional, à imprensa.

Caminhão é arma

Na Europa, veículos foram usados como armas mortais em ataques em Nice, Berlim e Londres no decorrer do último ano. E tais ações foram reivindicadas pelo Estado Islâmico. Ninguém ainda assumiu a responsabilidade pelo atentado de Estocolmo.

O suspeito em Estocolmo, que tem 39 anos e é do Uzbequistão, na região central da Ásia, pediu residência permanente na Suécia em 2014, mas foi rejeitado. Ele era procurado porque havia ignorado a ordem para deportação, segundo Hysing.

A polícia está a sua busca desde que a agência migratória lhe deu em dezembro quatro semanas para deixar o país. Ele não era considerado uma ameaça extremista pelos serviços de segurança.

Dois dos mortos eram suecos. Um era cidadão britânico, e o outro da Bélgica.

