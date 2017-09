Declarações de Temer ampliam desconfiança de investidores diante possível prisão da cúpula do PMDB.

Por Redação – de Brasília

Presidente de facto e implicado em processos de corrupção e formação de quadrilha, investigados no Supremo Tribunal Federal (STF), Michel Temer afirmou a jornalistas, nesta terça-feira, que existem no Brasil pessoas dispostas a “atrapalhar o outro”. Acrescentou que existem problemas “artificialmente criados”.

A declaração de Temer serviu como mais um motivo de desconfiança, por parte de investidores e instituições financeiras, quanto aos destinos do peemedebista. A moeda norte-americana passou a subir frente ao real, logo após o pronunciamento

— Um problema importante no país é que cada um quer derrubar o outro. Ela não quer ajudar o outro. Cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. Mas não conseguem porque o Brasil não para — diz ele.

Cúpula do PMDB

Ainda na declaração, Temer acrescenta que “o povo brasileiro é maior que toda e qualquer crise.

— O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas muitas vezes artificialmente criados, e dizer ‘não vou no artifício, eu vou na realidade’. E a realidade é o crescimento do país — afirmou, referindo-se às acusações formuladas pela Procuradoria Geral da República (PGR) e a Polícia Federal (PF).

No final da tarde passada, a PF entregou ao STF o relatório sobre a investigação contra o PMDB. O documento aponta indícios de corrupção contra Temer e dois de seus principais assessores — Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência —; além de boa parte da cúpula do PMDB.

Segundo a PF, Temer teria recebido vantagens indevidas no valor de R$ 31,5 milhões. Outras notícias que irritaram o peemedebista foram vazamentos da delação premiada do empresário Lúcio Funaro. O doleiro o acusa de ter negociado pagamentos por telefone mais de uma vez.

‘Ações clandestinas’

Mais cedo, o Palácio do Planalto divulgou uma nota dura de resposta às acusações, em que afirma que o Brasil vem assistindo a violação das garantias individuais “sem que haja a mínima reação”.

“Facínoras roubam do país a verdade. Bandidos constroem versões ‘por ouvir dizer’ a lhes assegurar a impunidade ou alcançar um perdão, mesmo que parcial, por seus inúmeros crimes. Reputações são destroçadas em conversas embebidas em ações clandestinas”, diz a nota, sem citar diretamente nem o relatório da PF nem a delação de Funaro.

Temer reuniu representantes de vários setores industriais e das centrais sindicais para uma reunião aberta no Palácio do Planalto. O almoço era para ouvir reivindicações que ajudem no aumento do emprego no país.

Recessão

Entre o pedidos, a facilitação de crédito via BNDES; um programa para renovação de frota automobilística; controle para o dólar não cair mais e facilitar as importações que competem com produtos nacionais – especialmente na área de têxteis –; e a retomada de obras públicas.

Temer fez ainda um balanço de dados oficiais no aumento de emprego e crescimento de setores industriais nos últimos meses. “Saímos de uma recessão acentuadíssima e progredimos nesses 16 meses”, afirmou.

Leia, adiante, as respostas dos envolvidos:

Michel Temer

“Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República

O presidente Michel Temer não participou e nem participa de nenhuma quadrilha, como foi publicado pela imprensa, deste 11 de setembro. O Presidente tampouco fez parte de qualquer “estrutura com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagens indevidas em órgãos da administração pública”. O Presidente Temer lamenta que insinuações descabidas, com intuito de tentar denegrir a honra e a imagem pública, sejam vazadas à imprensa antes da devida apreciação pela justiça”.

Moreira Franco

“Com relação a citação do meu nome em investigação da Polícia Federal, esclareço: Jamais participei de qualquer grupo para a prática do ilícito. Repudio a suspeita. Responderei de forma conclusiva quando tiver acesso ao relatório do inquérito. Lamento que tenha que falar sobre o que ainda não conheço. Isto não é democrático.

Ministro Moreira Franco Brasília, 11 Set 2017″.

Eliseu Padilha

“O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, informa que só irá se pronunciar quando e se houver acusação formal contra ele que mereça resposta”.

