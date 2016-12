Angola declara fim de pior epidemia de febre amarela

O surto teve início um ano atrás em uma favela da capital, Luanda, e se espalhou por toda Angola, país do sudeste africano

Angola declarou o fim da pior epidemia de febre amarela do mundo em uma geração nesta sexta-feira, depois de uma campanha de vacinação de 25 milhões de pessoas apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU) graças à qual não surgiu nenhum caso novo em seis meses.

O surto teve início um ano atrás em uma favela da capital, Luanda, e se espalhou por toda Angola. País do sudeste africano assolado por guerras, e para a vizinha República Democrática do Congo. No total, mais de 400 pessoas morreram.

Mais de 15 milhões de angolanos e 10 milhões de congoleses foram vacinados durante a campanha coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em um comunicado intitulado “O fim da epidemia de febre amarela em Angola”. O Ministério da Saúde em Luanda disse que a campanha de vacinação deteve o avanço da doença.

Em setembro, a OMS disse que o surto estava sob controle. Mas que era cedo demais para dizer que havia sido completamente erradicado. Já que havia mais de 6 mil casos suspeitos da doença transmitida por mosquitos.

As campanhas de vacinação esgotaram o estoque global de 6 milhões de doses duas vezes este ano. Obrigando os médicos a administrar um quinto de uma dose normal, tática que a OMS diz proporcionar ao menos uma proteção temporária.

O risco de ocorrência de surtos globais aumentou nos últimos anos devido à urbanização e à mobilidade crescente da população. Foi particularmente agudo neste ano por causa do evento climático El Niño, que multiplicou a quantidade de mosquitos.

A febre amarela é transmitida pelos mesmos mosquitos que propagam os vírus do zika e da dengue.

Vacina eficaz contra o ebola

Dose apresentou poucos efeitos colaterais e deve ser aprovada pelos Estados Unidos e pela União Europeia de forma simplificada.

Cientistas da Organização Mundial de Saúde anunciaram nesta noite que um grande teste de uma vacina experimental contra o ebola mostrou ser “altamente protetor” contra o vírus, que infectou quase 30 mil pessoas e matou 11 mil no mundo desde 2013.

Os testes foram conduzidos na Guiné e em Serra Leoa com 11,8 mil voluntários. Dez dias após a vacinação. Nenhum dos indivíduos do testes desenvolveu a doença do vírus ebola. “Embora esses resultados convincentes cheguem tarde demais para aqueles que perderam a vida durante a epidemia de ebola na África Ocidental.

– Eles mostram que quando o próximo surto de ebola atingir, não estaremos indefesos – disse Marie-Paule Kieny, diretora assistente da Organização Mundial de Saúde para sistemas de saúde e inovação, e autora principal do estudo.

A vacina utilizada no estudo, conhecida como rVSV-ZEBOV e licenciada pela Merck, necessita apenas de uma dose. A Food and Drug Administration dos EUA e a Agência Europeia de Medicamentos vão dar início a uma aprovação regulamentar simplificada.

Os pesquisadores agora vão acompanhar o grupo de voluntários por não saber por quanto tempo ela protege o corpo humano do vírus.

