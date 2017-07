A Câmara Metropolitana será a responsável pela gestão desta comunicação, desde a notificação aos responsáveis bem como o acompanhamento para a solução

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

O diretor-executivo da Câmara Metropolitana de Integração Governamental, Vicente Loureiro, apresentou, na sede do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), no Rio de Janeiro, a versão final do aplicativo para dispositivos móveis de Monitoramento de Ocorrências do Arco Metropolitano, cuja finalidade é auxiliar o Governo do Estado e os municípios cortados pela rodovia, na comunicação e resolução de ocorrências.

Segundo Loureiro, o trabalho integrado entre o Estado e os Municípios no monitoramento da rodovia vai estabelecer uma matriz de comunicação e responsabilidades na solução dos problemas.

Ações

As ações que serão alvos desse monitoramento serão. Intervenções em áreas sensíveis de uso e ocupação do solo, áreas de impacto ambiental, áreas de risco e implantação de novas atividades econômicas (extração, comércio e indústria).

Até o dia 17 de julho, as prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Seropédica e Itaguaí indicarão os técnicos que atuarão no monitoramento. Serão realizados nos dia 24 e 25 de julho, capacitação técnica teórica e prática para uso da ferramenta.

Câmara Metropolitana

A Câmara Metropolitana será a responsável pela gestão desta comunicação. Desde a notificação aos responsáveis bem como o acompanhamento para a solução.

Estiveram presentes ao encontro representantes das prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Firjan e técnicos de diversos órgãos do Estado, com atuação no Arco Metropolitano, como a Cedae, Secretaria do Ambiente , Defesa Civil, Fundação Departamento de Estradas e Rodagem DER. Entre outros.

