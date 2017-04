Trata-se de um aplicativo para celular que, em breve, poderá ser usado pelo usuário para relatar problemas que ocorram na faixa de domínio e no entorno da rodovia

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

Em encontro com secretários e técnicos das áreas de Urbanismo, Meio Ambiente e Planejamento de quatro prefeituras da Baixada Fluminense e do Governo do Estado, a Câmara Metropolitana apresentou uma nova ferramenta para facilitar o monitoramento do Arco Metropolitano.

Trata-se de um aplicativo para celular que, em breve, poderá ser usado pelo usuário. Para relatar problemas que ocorram na faixa de domínio e no entorno da rodovia.

Com o aplicativo, técnicos das prefeituras poderão repassar à Câmara Metropolitana informações detalhadas. Sobre invasões, ocupações irregulares, desvios e aberturas de acessos ilegais na rodovia. A previsão é de que o programa entre em funcionamento a partir do próximo mês.

O diretor-executivo da Câmara Metropolitana, Vicente Loureiro. Ressaltou a importância de que prefeituras e órgãos do Governo do Estado compartilhem informações e ajudem na tarefa de monitoramento.

– Com o acompanhamento permanente e a troca de informações. Entre as prefeituras e o Governo do Estado, estaremos combatendo de forma eficaz qualquer manifestação que vise à ocupação desordenada ou o mau uso da rodovia – explicou Loureiro.

A novidade foi apresentada no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Para representantes das prefeituras de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Japeri e Itaguaí. Além de técnicos de diversos órgãos do Estado, como Cedae, Secretaria do Ambiente, Defesa Civil e Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Também participaram do encontro os técnicos da Transpetro, da Floresta Nacional (Flona) Mário Xavier e da Área de Proteção Ambiental (APA) Alto Iguaçu.

Procon

Agentes da Operação Barreira Fiscal, da Secretaria de Estado de Governo, em ação conjunta com o Procon Estadual e a Secretaria de Fazenda. Voltaram a realizar a Operação Bomba Limpa. Os fiscais vistoriaram dois postos de combustíveis e uma loja de conveniência na terça-feira, na Zona Oeste do Rio. Ambos os postos e a loja de conveniência foram autuados.

O Posto Auto Gênesis, localizado na Estrada do Pau Ferro, 277. Foi autuado pela ausência de preços nas mercadorias vendidas no posto e por informação que induzia o consumidor em erro. Em uma das bombas de álcool e gasolina, constava apenas a indicação do fornecedor de etanol. A ausência da informação do fornecedor da gasolina induzia o consumidor a acreditar que álcool e gasolina eram provenientes do mesmo fornecedor.

A 4 Rodas Conveniências do Posto Auto Gênesis foi autuada por não apresentar alvará de funcionamento, certificado do Corpo de Bombeiros, certificado de potabilidade da água, certificado de dedetização e não possuir exemplar do Livro de Reclamações do Procon.

O Auto Posto Tindiba, localizado na Estrada do Tindiba, 1410, foi autuado por ausência de preços nos produtos vendidos no posto.

Anúncios

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...