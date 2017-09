Sindicatos e movimentos sociais realizaram, nesta quarta-feira, a segunda “Jornada de Luta pela Democracia”. Após uma aula pública sobre os métodos utilizados pela Justiça Federal do Paraná, Lula falou para uma multidão.

Por Redação – de Curitiba

Durou cerca de duas horas o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz Sérgio Moro. Ao juízo, o líder petista prestou esclarecimentos na sede da Justiça Federal do Paraná na tarde desta quarta-feira. O interrogatório começou às 14h16 e o ex-presidente deixou o prédio às 16h34. Uma comitiva de militantes da legenda o acompanhou até o local onde voltaria a discursar.

Imóveis

Acusado pelo Ministério Público Federal de lavagem de dinheiro e corrupção, Lula é suspeito de facilitar contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. O período em que os crimes teriam ocorrido vai de 2006 a 2012. Em troca, a empreiteira teria pagado por dois imóveis. Um deles em terreno onde o Instituto Lula seria construído. O outro, um apartamento em São Bernardo do Campo (SP). As provas, no caso, são circunstanciais. Nenhum dos imóveis consta no imposto de renda de Lula ou do Instituto. Idem o apartamento citado.

O terreno teve custo de R$ 12,5 milhões, enquanto o apartamento custou R$ 504 mil, segundo a força-tarefa da Lava Jato. A Odebrecht teria repassado R$ 75 milhões em oito contratos com a estatal, valor que inclui as duas “doações” da empreiteira. O depoimento é parte da investigação, no âmbito da Operação Lava Jato, sobre uma das três ações penais a que Lula responde na Primeira Instância.

Em apoio ao ex-presidente, a Frente Brasil Popular realizará um ato a partir das 15h, na Praça Generoso Marques, no centro da capital paranaense.

Lançamento

“Eles só querem inviabilizar a candidatura de Lula pois sabem que, se Lula concorrer, irá se eleger presidente, por vontade do povo. Portanto, eles querem criminalizá-lo em um processo arbitrário e sem provas. Ele tem direito de ser candidato. Eleição sem ele é fraude”, afirma o presidente da CUT, Vagner Freitas, em sua conta no Twitter.

A segunda “Jornada de Luta pela Democracia” terá mais dois eventos que estão previstos na programação. Às 16h30, foi realizada uma aula pública sobre os métodos utilizados pela Justiça Federal do Paraná. A atividade contou com a presença do ex-ministro da Justiça Eugênio Aragão, do sociólogo Emir Sader e do senador Roberto Requião (PMDB-PR); além de outras figuras de destaque no partido.

Na sequência, ocorreu o lançamento do livro Comentários a Uma Sentença Anunciada: O Processo Lula. A obra foi publicado pelo Projeto Editorial Práxis. Organizada por juristas, a pesquisa traz argumentos técnicos relativos à primeira sentença de Sergio Moro contra o ex-presidente.

A assessoria do ex-presidente confirmou sua presença, no palco, no início da noite.

