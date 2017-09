As quatro melhores seleções se classificam automaticamente, e a quinta disputará uma repescagem de ida e volta com a Nova Zelândia

Por Redação, com Reuters – de Buenos Aires/Quito:

A Argentina disputará a partida das eliminatórias da Copa do Mundo do mês que vem contra o Peru no estádio La Bombonera, do Boca Juniors, em uma tentativa de obter vantagem pela pressão da torcida no confronto crucial para o time de Lionel Messi.

Com dois jogos pela frente, a Argentina é a quinta na tabela classificatória sul-americana para o Mundial da Rússia de 2018, e enfrenta os peruanos, uma posição à sua frente pelo saldo de gols, em 5 de outubro.

Os argentinos jogam a maioria de suas partidas em casa no estádio Monumental de Núñez, também em Buenos Aires, mas sede do River Plate, arquirrival do Boca.

Mas o novo técnico Jorge Sampaoli queria que o jogo acontecesse na Bombonera, que é menor e onde a torcida fica mais perto do campo, para dar um incentivo ao seu time na partida.

A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Mas não tem se saído bem nas eliminatórias para o Mundial da Rússia; empatou recentemente em casa com a Venezuela, a lanterna do grupo de 10 times.

Segundo reportagens, o Peru pediu que a Fifa não permitisse que o jogo fosse transferido para a Bombonera; alegando que o time da casa não poderá garantir a segurança dos jogadores.

Em 2015, jogadores do River Plate foram atacados com spray de pimenta durante uma partida da Copa Libertadores no estádio; o que levou à expulsão do Boca do torneio e a uma proibição de jogos do time no local.

Equador demite técnico

O Equador demitiu o técnico Gustavo Quinteros e substituiu o ex-zagueiro da Bolívia pelo argentino Jorge Celico; na tentativa de conseguir se recuperar e obter uma vaga na Copa do Mundo da Rússia no ano que vem.

O Equador, que perdeu de 2 a 1 para o Peru na semana passada; está em oitavo na tabela classificatória sul-americana para o Mundial, com duas rodadas por disputar.

As quatro melhores seleções se classificam automaticamente; e a quinta disputa uma repescagem de ida e volta com a Nova Zelândia para conseguir uma passagem para a Rússia.

Celico assumirá como interino, informou a Federação de Futebol do Equador em um comunicado na quarta-feira.

Sua primeira responsabilidade será preparar seu time para as duas últimas partidas das eliminatórias; contra o Chile, em Santiago, e a Argentina, em Quito, no mês que vem.

Os equatorianos ainda podem se classificar caso vençam os dois confrontos e outros resultados os beneficiem.

