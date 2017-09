O local inclui um pátio e um pequeno palco onde está a estátua do ourives Amenemhat e sua mulher e um do seus filhos.

Por Redação, com Reuters – do Cairo

Arqueólogos egípcios descobriram a tumba de um proeminente ourives que viveu há mais de 3 mil anos, estátuas enterradas, múmias e joias na última grande descoberta na cidade de Luxor, próxima ao Nilo.

O ministro de Antiguidades do Egito, Khaled Al-Anani, disse no sábado que a tumba data da 18ª dinastia do Egito, da época do Novo Reino – por volta do século XV antes de Cristo.

Ourives

— O trabalho ainda não terminou. Continuamos trabalhando para encontrar mais objetos e mais tumbas — disse ele à agência inglesa de notícias Reuters.

O local inclui um pátio e um pequeno palco onde está a estátua do ourives Amenemhat e sua mulher e um do seus filhos. Assim como “duas escavações”, disse o ministro, em um comunicado.

No começo deste ano, autoridades anunciaram que descobriram outra tumba do Novo Reino em Luxor. Ela situa-se na propriedade de um juiz. A arqueólogos suecos descobriram 12 cemitérios antigos próximos à cidade de Aswan, no sul, que datam quase 3,5 mil anos.

Turismo

Relíquias do Antigo Egito atraem turistas, e as autoridades esperam que as novas descobertas sejam capazes de aumentar o fluxo de visitantes.

O turismo no Egito sofre com as repercussões dos protestos de grande adesão contra o ex-presidente Hosni Mubarak, em 2011. Ataques de militantes com bombas também afastam visitantes estrangeiros.

As receitas com turismo no Egito subiram 170% nos primeiros sete meses de 2017. Chegam a US$ 3,5 bilhões, dizem as autoridades. Trata-se de uma notícia bem-vinda para uma economia, que se apoia bastante no setor.

