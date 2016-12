Assad diz que retomada de Aleppo também é vitória para o Irã e Rússia

Em comentários após encontro com uma delegação iraniana, Assad também disse que sucessos no campo de batalha são “um passo básico na estrada para o fim do terrorismo no território sírio

Por Redação, com Reuters – de Beirute:

O presidente da Síria, Bashar al-Assad, disse nesta quinta-feira que a retomada de controle total da cidade de Aleppo também foi uma vitória para seus aliados russos e iranianos, tanto quanto para seu próprio país.

Em comentários após encontro com uma delegação iraniana. Assad também disse que sucessos no campo de batalha são “um passo básico na estrada para o fim do terrorismo no território sírio inteiro. E na criação das circunstâncias corretas para uma solução para terminar a guerra”.

A Força Aérea da Rússia realizou diversas operações que pulverizaram partes rebeldes de Aleppo. Enquanto milícias apoiadas pelo Irã e lideradas pelo Hezbollah libanês levaram milhares de combatentes a confrontar rebeldes nas principais frentes da cidade.

O último grupo de civis e rebeldes em um pequeno enclave é esperado para deixar a cidade nas próximas 24 horas. Com o Exército e seus aliados tomando toda a cidade.

Moradores

Mais de 4 mil combatentes foram retirados durante a noite do leste de Aleppo para áreas tomadas pela oposição. Sob um acordo entre os lados em conflito supervisionado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC). Pelo Crescente Vermelho Árabe Sírio, informou o ICRC nesta quinta-feira.

– Durante a noite entre quarta e quinta-feira, em um dos últimos estágios da retirada. Mais de 4 mil combatentes foram retirados em carros particulares, vans e caminhonetes do leste de Aleppo para o oeste rural de Aleppo. Conforme o acordo alcançado entre os diferentes lados – disse a porta-voz do ICRC Krista Armstrong.

Isto eleva para cerca de 34 mil o número total de pessoas retiradas do distrito em uma operação de uma semana, prejudicada por forte neve e ventos, disse.

– A retirada irá continuar pelo dia inteiro e noite e provavelmente amanhã (sexta-feira). Milhares ainda devem ser retirados – acrescentou a porta-voz.

Veículos

Veículos ainda saíam do leste de Aleppo na manhã desta quinta-feira. Sob monitoramento da Organização das Nações Unidas (ONU). Após desocupação durante a noite. Disse nesta quinta-feira uma autoridade da ONU na Síria à agência inglesa de notícias Reuters.

A neve, o mau tempo e as más condições de alguns veículos parecem ter tornado a operação de quarta-feira mais lenta no leste de Aleppo. Onde apenas um pequeno número de rebeldes ainda esperam para deixar a cidade. Sob um acordo firmado com o governo sírio.

– A retirada ainda continuou acontecendo. Monitores estiveram no local. Cerca de 300 veículos particulares saíram durante a noite e nesta manhã – disse a autoridade da ONU.

Um contato dos rebeldes dentro de Aleppo disse que “a operação de retirada continua e não acabou”.

O presidente sírio, Bashar al-Assad, parecia estar próximo de assumir o controle total de Aleppo na quarta-feira. Mas a ONU e autoridades rebeldes negaram que uma operação para retirada de combatentes e civis da cidade havia sido concluída.

