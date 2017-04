O confronto ocorreu por volta das 7h30 em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. A PF informou que a troca de tiros entre agentes e criminosos

Por Redação, com ABr – de Porto Alegre:

Uma ação da Polícia Federal (PF) para combater assaltos a bancos no Paraná resultou na morte de seis criminosos, nesta sexta-feira. Segundo a instituição, os assaltantes morreram depois de reagir de forma violenta à ação policial.

O confronto ocorreu por volta das 7h30 em Alvorada do Sul, no norte do Paraná. A PF informou que a troca de tiros entre agentes e criminosos se deu nas águas do Rio Paranapanema, que fica nos limites do município.

Antes, por volta das 4h30 da madrugada. O mesmo grupo explodiu duas agências bancárias em Cruzália, município do interior de São Paulo que fica próximo à divisa com o Paraná. Segundo a PF, a forma como o grupo age é semelhante a pelo menos mais cinco ocorrências de assaltos a bancos nos dois Estados.

A ação foi feita por equipes das delegacias da PF de Maringá e de Cascavel, em parceria com o Departamento de Inteligência do Estado do Paraná e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Acidentes com vítimas

Após o aumento dos limites de velocidade nas vias marginais da capital paulista, foram registrados 223 acidentes com vítimas em dois meses. Segundo o balanço da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Foram 117 ocorrências de 24 de fevereiro a 26 de março. Sendo que 93 envolveram motos. Foram registradas duas mortes no período. Nos primeiros 30 dias dos novos limites de velocidade ocorreram 106 acidentes com vítima, com uma morte.

Desde o dia 25 de janeiro, as velocidades máximas foram reajustadas de 70 quilômetros por hora (km/h). Para 90 km/h na pista expressa, de 60 km/h para 70km/h na pista central. E de 50 km/h para 60 km/h na pista local. A exceção é a faixa direita da pista local, mais perto da calçada, que permaneceu com limite de 50 km/h. Trafegam pelas marginais Tietê e Pinheiros 1,2 milhão de veículos por dia. A prefeitura não disponibilizou os dados do mesmo período do ano passado para que se possa comparar se houve redução, aumento ou se o número de acidentes se manteve após a medida. Segundo o órgão, essa análise será feita após três meses da implantação dos novos limites.

O aumento das velocidades foi acompanhado por um programa de conscientização dos condutores e reforço nas equipes da CET que atuam nas vias. “Com o aumento de 67% no contingente. Mais ocorrências nas marginais passaram a ser atendidas. Hoje, um agente leva em média 10 minutos para chegar em uma ocorrência”, destaca o comunicado da companhia.

São Paulo

A prefeitura de São Paulo havia reduzido as velocidades máximas permitidas não só nas marginais. Como em diversas ruas e avenidas da cidade, como parte de um programa de segurança no trânsito da gestão do ex-prefeito, Fernando Haddad.

A CET divulgou, em outubro passado, um balanço que mostrou queda de 52% no número de acidentes fatais nas marginais Tietê e Pinheiros, durante o primeiro ano de implantação da medida. De julho de 2014 a junho de 2015. Foram registrados 64 acidentes com mortes. De julho de 2015 a junho de 2016, ocorreram 31.

