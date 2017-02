A França foi alvo de uma série de atentados de militantes islâmicos ao longo dos dois últimos anos, que mataram mais de 230 pessoas

A candidatura de Paris à Olimpíada de 2024 sofreu um revés inesperado nesta sexta-feira, quando um soldado francês feriu a tiros um homem armado com um facão que tentava entrar no Museu do Louvre.

A capital da França se preparava para apresentar sua candidatura ao Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta sexta-feira. Dia que deveria culminar com um espetáculo na Torre Eiffel de noite, na última de uma série de apresentações iniciadas pela manhã em uma escola na área de Saint-Denis.

Autoridades disseram que os eventos irão em frente tal como planejado. Apesar do incidente no Louvre. No qual a polícia disse que um homem que carregava duas bolsas e que gritou Allahu Akbar (Deus é o maior) avançou sobre policiais e soldados antes de ser baleado perto de lojas do museu.

O agressor está vivo, mas seriamente ferido, e a polícia disse que o incidente pareceu um ataque terrorista.

– O programa está inalterado – disse o porta-voz da campanha Paris 2024. “Já estávamos em alerta máximo. Os locais já foram protegidos com esquadrões antibomba que estão verificando as instalações”.

Paris compete com Los Angeles e Budapeste para sediar os Jogos de 2024.

– Essa ameaça terrorista diz respeito a todas as cidades do mundo. Temos serviços de segurança extremamente eficientes em nossa cidade – disse a prefeira Anne Hidalgo após o episódio no Louvre.

Atentados

A França foi alvo de uma série de atentados de militantes islâmicos ao longo dos dois últimos anos, que mataram mais de 230 pessoas.

O soldado que atirou no homem munido de um facão nesta sexta-feira. Ele pertence a um dos grupos de patrulha que se tornaram uma visão comum nas ruas de Paris. Desde a adoção de um estado de emergência em todo o país em novembro de 2015 que continua em vigor.

