Por Redação, com Reuters – de Cabul:

Militantes do Estado Islâmico reivindicaram responsabilidade por um ataque suicida com bomba próximo ao Ministério da Defesa do Afeganistão que deixou pelo menos três mortos, nesta quarta-feira.

Pelo menos um civil e dois membros das forças de segurança do Afeganistão foram mortos. Segundo um porta-voz do ministério, que acrescentou que o alvo do ataque parece ter sido um posto policial próximo a um quartel militar.

O Estado Islâmico reivindicou responsabilidade em uma publicação na Internet.

Um policial que estava no local disse à agência inglesa de notícias Reuters que o ataque pareceu ser conduzido por um homem-bomba a pé. Uma testemunha da Reuters disse ter visto diversos carros danificados, com possíveis passageiros feridos.

No mês passado, militantes do Estado Islâmico mataram quase 50 pessoas quando explodiram o principal hospital militar de Cabul.

Grupo

O braço do Estado Islâmico no Afeganistão, conhecido como o grupo jihadista sunita chamado de Khorasan Province. É suspeito de comandar diversos ataques contra minorias muçulmanas xiitas. Segundo agentes dos Estados Unidos, o Estado Islâmico está baseado majoritariamente em Nangarhar e na província vizinha de Kunar.

O Talebã afegão, que está tentando derrotar o governo apoiado pelos Estados Unidos em Cabul. Se opõe impetuosamente ao Estado Islâmico, com quem está em conflito pela expansão de território e influência.

