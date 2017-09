Os municípios localizados no estado de Goiás recebem mais de três milhões de turistas por ano atraídos pelos rios e piscinas de águas termais.

Por João Henrique

O município de Caldas Novas, localizado a 171 quilômetros de Goiânia e a 303 de Brasília, tem o maior manancial hidrotermal do mundo com parques aquáticos e piscinas que fazem você esquecer o tempo. A cidade recebe por ano mais de dois milhões de turistas. Os hoteis em Caldas Novas sempre lançam pacotes promocionais por ótimos preços com tudo all inclusive.

Mas quem pensa que Caldas Novas só oferece águas termais está enganado! O ecoturismo é forte também. As atividades de concentram a às margens do lago da Represa de Corumbá, onde está também o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas.

Caldas Nova também tem o Santuário de Nossa Senhora Salete, localizado no Morro do Capão. Além de proporcionar uma bela vista da cidade, é lugar ideal para meditação e reflexão. Quem visita Caldas Novas não pode deixar de conhecer o Jardim Japonês.

As outras atrações de Caldas Novas são a Lagoa Quente, Museu das Águas Termais Oscar Santos, Cachaçaria Vale das Águas Quentes e o Casarão. Caldas Novas tem voos sem escalas da Gol partindo de São Paulo (Congonhas) e da Azul de Campinas e Belo Horizonte, mas passageiros de outras cidades podem fazer conexões para a cidade.

O Aeroporto de Caldas Novas está localizado a 53 quilômetros de Rio Quente, cidade banhada pelo que deu origem ao nome do município, o maior de águas quentes do mundo. Ele tem 12 quilômetros de extensão. A cidade recebe anualmente mais de um milhão e meio de turistas, muitos estrangeiros.

Rio Quente tem uma rede de pousadas e hoteis com uma ótima estrutura. Destaque para o maior resort de águas termais do país e oferece aos turistas praia artificial com águas quentes naturais. As outras atrações são a Casa de Maria, Praia do Cerrado, Feirinha Gastronômica que acontece nos finais de semana.

