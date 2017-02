Com pequena margem, atacante do Borussia Dortmund foi eleito como melhor jogador da Bundesliga em 2016. Ele superou seu principal concorrente nos gramados, Robert Lewandowski

Por Redação, com DW – de Berlim:

Os leitores da agência alemã de notícias DW votaram e decidiram: Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Borussia Dortmund, foi eleito o melhor jogador da Bundesliga em 2016.

E mais do que merecido: o gabonês, que em janeiro defendeu as cores de seu país na Copa Africana de Nações, marcou 23 gols pelo Borussia Dortmund no Campeonato Alemão. Com seu faro de gol e sua velocidade, Aubameyang foi decisivo para o Borussia em muitas partidas.

Aubameyang sabe pontuar também no quesito personalidade e carisma. Suas roupas e seus penteados chamam sempre a atenção e não devem em nada às qualidades técnicas do jogador.

Na votação da DW, o atacante gabonês venceu concorrentes de renome. Aubameyang superou por pouco o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique. Com quem trava também uma feroz batalha pela artilharia da temporada 2016/2017 da Bundesliga. A medalha de bronze no pódio da DW ficou para o novato Joshua Kimmich, também do clube bávaro.

Pierre-Emerick Aubameyang: 34,4%

Robert Lewandowski: 32,8%

Joshua Kimmich: 8,5%

E enquanto Aubameyang pode celebrar a primeira colocação na votação, quatro leitores e participantes da promoção da DW também têm motivos para celebrar. O prêmio principal, uma camisa de um clube da Bundesliga, vai para Mahamane Mounkaila Mato, do Níger. Já os participantes Adriana Suárez, da Colômbia, Alma Rosa Ruiz, do México, e Leonidas Bakoylas, da Grécia, foram contemplados cada um com um pacote surpresa.

Bundesliga registra recorde de faturamento

A Bundesliga anunciou no mês passado um recorde de faturamento de 3,24 bilhões de euros para a temporada 2015/2016. Um aumento de quase 24% em relação ao ano anterior, graças a um acréscimo nas receitas de direitos de transmissão e publicidade. É o 12º ano consecutivo de crescimento da liga.

Pela primeira vez, 13 dos 18 clubes da primeira divisão do Campeonato Alemão registraram um volume de negócios de ao menos 100 milhões de euros cada um. Com um lucro total de 206,2 milhões de euros.

As receitas midiáticas aumentaram de 731 milhões de euros para 933 milhões. Enquanto a publicidade decolou impressionantemente de 100 milhões para 722 milhões de euros. Por fim, as receitas de transferências para os clubes saltaram de 230 milhões para 532 milhões de euros.

– O período de quatro anos que começa na próxima temporada com o marketing de nossos direitos de mídias nacionais significa que haverá mais números recordes por vir – disse Christian Seifert, chefe da Liga Alemã de Futebol (DFL, na sigla em alemão). Responsável pela organização e administração das duas principais divisões do Campeonato Alemão.

Isso porque um leilão de direitos para o período 2017-2021. Realizado em junho, alcançou o valor de 4,64 bilhões de euros, um aumento de 85% sobre o valor do acordo atual.

Além disso, a DFL também divulgou que a média de público na elite do futebol alemão ficou em 42.421 torcedores por partida. Quase inalterada em relação à temporada anterior (42.685). Mas mantendo a Bundesliga como a liga de futebol com maior média de público na Europa.

