Por Redação, com Reuters – de Washington:

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou um acordo de troca de refugiados com a Austrália de “idiota” nesta quinta-feira, após uma reportagem do jornal Washington Post sobre uma conversa telefônica ríspida do norte-americano com o primeiro-ministro australiano, ameaçando criar uma rixa incomum entre os dois aliados próximos.

De acordo com o Post, Trump descreveu o plano de reassentamento com a Austrália como “o pior acordo da história”. Ele acusou a Austrália de tentar exportar autores de ataques a bomba como o de Boston.

Segundo a reportagem, o telefonema deveria ter durado uma hora. Mas Trump o encurtou depois de 25 minutos quando o premiê australiano, Malcolm Turnbull, tentou direcionar a conversa para assuntos como a Síria.

Turnbull disse a repórteres que a conversa que teve com o norte-americano no fim de semana foi franca e honesta. Mas não quis dar maiores detalhes.

– Eu realmente tomo o partido da Austrália. Meu trabalho é defender os interesses australianos – disse Turnbull em Melbourne.

Ele se recusou a confirmar a reportagem do Post segundo a qual Trump, que anteriormente havia falado com líderes mundiais como o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do México, Enrique Peña Nieto, lhe disse raivosamente que a ligação foi “a pior até agora”.

Analistas políticos disseram que tal aspereza é inédita, superando até mesmo as relações difíceis entre o ex-presidente Richard Nixon e o então premiê australiano Gough Whitlam, que retirou os soldados de seu país da Guerra do Vietnã.

– Mesmo aquilo sempre foi feito na linguagem das cortesias de política externa – disse Harry Phillips, analista político com 40 anos de experiência nas universidades de Edith Cowan e Curtin, em Perth.

Enquanto reportagens sobre a conversa rendiam manchetes dos dois lados do planeta. Trump tuitou pouco antes da meia-noite em Washington. “Vocês acreditam nisso? O governo Obama concordou em receber milhares de imigrantes ilegais da Austrália. Por quê? Irei estudar este acordo idiota”.

Isso aumentou a confusão sobre a situação do acordo polêmico que a Austrália acertou com o ex-presidente Barack Obama no final do ano passado. Para que os EUA reassentem até 1.250 postulantes a asilo retidos em campos de processamento situados em ilhas de Papua Nova Guiné e Nauru.

Em troca, a Austrália reassentaria refugiados de El Salvador, Guatemala e Honduras.

