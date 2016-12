Avião militar russo pode ter caído por falha técnica ou humana

A aeronave Tupolev-155 levava 92 pessoas, entre tripulação e passageiros, e havia partido de Sóchi, na Rússia, com destino a Latakia, na Síria

Por Redação, com Ansa – de Moscou:

O Ministério dos Transportes da Rússia afirmou nesta segunda-feira, que a queda de um avião militar russo no domingo, no Mar Negro, aconteceu provavelmente devido a um erro do piloto ou a uma falha técnica. As informações são da Agência Ansa.

A aeronave Tupolev-155 levava 92 pessoas, entre tripulação e passageiros, e havia partido de Sóchi, na Rússia. Com destino a Latakia, na Síria, onde os 64 membros do Coral do Exército Russo que estavam à bordo. Eles fariam uma apresentação na noite do Ano Novo para as tropas que estão na área. Além deles, estavam no avião outros militares e nove jornalistas

No domingo, as autoridades russas já haviam descartado a possibilidade da queda se tratar de um atentado terrorista. Opção que depois foi novamente analisada. O Ministério dos Transportes russo afirmou que o piloto do avião, Roman Volkov, era muito experiente. Tinha mais de 3 mil horas de voo e que a aeronave sinistrada tinha 33 anos.

De acordo com o vice-presidente da Comissão Parlamentar sobre a Política Econômica. Serghiei Kalachnikov, a idade avançada do avião não significa que o mesmo não funcionava bem. “Trinta e três anos é um bom tempo. Mas não é crítico”, declarou ele à imprensa.

O primeiro-ministro da Rússia, Vladimir Putin, decretou para esta segunda um dia de luto nacional. “Haverá uma investigação aprofundada na região da catástrofe e faremos tudo para dar apoio às famílias das vítimas”, explicou Putin.

Destroços

Destroços do avião russo que caiu no Mar Negro foram encontrados a 1,5 quilômetro da costa da cidade de Sochi, a uma profundidade entre 50 e 70 metros, informou Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia. Ele garante que não há quaisquer sobreviventes da queda da aeronave.

Problema técnico

Entretanto, uma fonte oficial russa afirmou que o aparelho caiu no Mar Negro devido a um problema técnico ou a um erro da tripulação. Descartando assim a hipótese de um ataque terrorista.

O Mar Negro é um mar interior de forma oval que está localizado entre a Europa, a Península da Anatólia (Turquia) e o Cáucaso. Fazendo ligação com o Oceano Atlântico através dos mares Mediterrâneo e Egeu e os estreitos (Bósforo, Dardanelos e Kerch).

