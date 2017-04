O show é uma comemoração aos 13 anos de história da Banda Mirim e sua rica trajetória dedicada ao teatro e à música para a infância e juventude

Por Redação – do Rio de Janeiro:

Último final de semana para conferir o show Música para Criança, da premiada Banda Mirim. As apresentações serão no próximo sábado e domingo, às 16h, com entrada franca.

O show é uma comemoração aos 13 anos de história da Banda Mirim e sua rica trajetória dedicada ao teatro e à música para a infância e juventude. Bastante variado, o repertório inclui faixas de todos os espetáculos da trupe. Crianças e adultos poderão cantar e dançar ao som das contagiantes Felizardo, Cada dia é um presente e Cuidado – dos discos Primeira Cartilha e Segunda Cartilha. Além de inéditas como Vai encarare Estátua.

O elenco do espetáculo é formado pelos atores Claudia Missura e Alexandre Faria; a cantora-compositora Tata Fernandes; os músicos Simone Julian, Nina Blauth, Lelena Anhaia e Olívio Filho e, ainda, pela cantora-compositora-circense NôStopa e por Edu Mantovani, também do circo.

O diretor e dramaturgo Marcelo Romagnoli promete que ninguém conseguirá ficar parado e destaca o diferencial destas novas apresentações: “Uma dramaturgia especial foi preparada para o show. Faremos também algumas releituras surpresas que irão surpreender o público”, conta Marcelo.

Coletivo de 12 artistas, a Banda Mirim vem se destacando no cenário nacional de espetáculos para crianças e jovens desde 2004. Seu trabalho combina linguagens de teatro, música e circo em musicais comoFelizardo (2004), Rádio Show (2011), O Fantasma Do Som (2013) e Banda Mirim canta Buda (2016), este último com participação de Chico César, Arícia Mess, Anelis Assumpção e Thiago Amaral.

O grupo é referência no Brasil e já conquistou 21 prêmios, dentre eles o APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte), na Categoria Infantil, e o Prêmio Governador do Estado de São Paulo para a Cultura, na categoria Arte para Crianças (voto do júri), ambos em 2014.

Em 2016, o grupo realizou turnê nacional por Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e São Luís. Atualmente, o coletivo contabiliza mais de 180 mil espectadores, 900 apresentações, quatro CDs, quatro DVDs, duas revistas, dois especiais para televisão, uma série em jornal, além de mostras de repertório e três livros.

Serviço:

Show Banda Mirim: Música para Criança

Entrada Franca (Retirada de ingressos com 1 hora de antecedência)

Datas: 8 e 9 de abril de 2017 (sábados e domingos)

Horário: às 16h

Duração: 60 minutos

Local: CAIXA Cultural Rio de Janeiro – Teatro de Arena

Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro (Metrô e VLT: Estação Carioca)

Telefone: (21) 3980-3815

Bilheteria: de terça-feira a domingo, das 10h às 20h

Lotação: 176 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Classificação Indicativa: Livre

Acesso para pessoas com deficiência

Anúncios

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...