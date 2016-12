BC espera aumento de crédito ano que vem em torno dos 2%

Até então, o BC previa que o estoque de crédito recuaria 2% neste ano. Se confirmado, o desempenho de 2016 representará o pior resultado anual. E o primeiro no vermelho na série histórica para saldos iniciada em março de 2007

Por Redação – de Brasília

O Banco Central (BC) prevê que o mercado de crédito brasileiro crescerá até 2% em 2017. É a metade do previsto no setor bancário, após queda de 3% em 2016. A estimativa foi piorada pela autoridade monetária, nesta sexta-feira, em meio à forte recessão que vive o país.

Até então, o BC previa que o estoque de crédito recuaria 2% neste ano. Se confirmado, o desempenho de 2016 representará o pior resultado anual. E o primeiro no vermelho na série histórica para saldos iniciada em março de 2007.

Mesmo indo para o campo positivo no ano que vem em termos nominais, o saldo geral de financiamentos continuará entregando um resultado pior que a inflação. A exemplo do que aconteceu em 2015 e em 2016. Reflete, assim, a cautela dos bancos em financiar. E a falta de apetite de famílias e empresas pela tomada de empréstimos, diante do horizonte econômico incerto.

Endividamento

Se confirmada, a expansão esperada pelo BC para o crédito em 2017 também virá abaixo dos 4% previstos pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Túlio Maciel, as contas consideram, sobretudo, a expansão da economia.

— Temos que ter em mente que estamos saindo de um ano de retração da atividade econômica para um crescimento de 0,8 (por cento do PIB na projeção do BC). Então não é o crescimento apenas per si. É a mudança na dinâmica da atividade”, afirmou.

Retração

Ele ressaltou, ainda, que a relação crédito/PIB deve cair de 49% em 2016 para 48% em 2017.

— Isso está em linha com processo de desalavancagem que a gente tem observado e que está em curso, tanto das famílias, quanto das empresas — destacou Maciel. Ele fez referência à tendência de menor endividamento em meio às incertezas.

Para o ano que vem, a perspectiva é de que o estoque de crédito direcionado suba 2%, contra recuo de 1% neste ano. Para o estoque de crédito livre, o BC também estimou avanço de 2% em 2017, contra retração de 5% em 2016.

Estoque de crédito

O avanço no estoque de crédito brasileiro no próximo ano deverá ser puxado, nas contas do BC, pelos financiamentos concedidos pelos bancos públicos. A expectativa é que este saldo suba 3% em 2017, ante diminuição de 2% neste ano. Para os bancos privados nacionais, o BC vê expansão de apenas 1% no ano que vem. Trata-se do mesmo percentual enxergado para 2016.

Já para as instituições privadas estrangeiras, a estimativa é de alta de 2% em 2017, contra retração de 16% neste ano. A performance negativa foi diretamente afetada pela migração da carteira do HSBC para o Bradesco, após a conclusão da compra da instituição.

