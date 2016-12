BC do Japão cogita aumento na taxa de juros para alcançar 2% de inflação

Ministro da Economia do Japão, Kuroda também disse que não considera as quedas recentes do iene como um problema para a economia. Ele disse que uma moeda fraca ajuda a acelerar a inflação ao aumentar os custos de importação

Por Redação, com agências internacionais – de Cingapura, Tóquio e Xangai

O presidente do Banco Central do Japão, Haruhiko Kuroda, ofereceu uma visão otimista sobre a economia, nesta terça-feira. Mas procurou minimizar as discussões no mercado de que pode em breve considerar um aumento das taxa de juros. Kuroda prometeu manter a política monetária frouxa, para alcançar a meta de inflação de 2%.

Kuroda também disse que não considera as quedas recentes do iene como um problema para a economia do Japão. Ele disse que uma moeda fraca ajuda a acelerar a inflação ao aumentar os custos de importação. Assim, eleva as expectativas de inflação — um elemento crucial no plano do Banco do Japão para vencer a estagnação econômica.

— Nós ainda estamos distantes de nossa meta de inflação de 2%. Portanto é apropriado continuar com um afrouxamento monetário poderoso. Absolutamente não é o caso de que os rendimentos dos títulos do governo japonês podem subir em paralelo com as taxas de juros de longo prazo no exterior, ou isso (qualquer aumento nos rendimentos japoneses) nos levaria a aumentar nossas metas de rendimento — disse Kuroda em entrevista à imprensa nesta terça-feira.

Tendência

As declarações de Kuroda foram dadas após a decisão amplamente esperada do Banco do Japão de manter os juros de curto prazo em -0,1%. O BC japonês também manteve o rendimento dos títulos de 10 anos do governo em torno de zero por cento.

Os juros de longo prazo do Japão têm subido junto com os rendimentos dos bônus globais diante de expectativas de altas dos juros nos Estados Unidos e da expectativa de políticas que alimentem a inflação por parte do presidente eleito nos EUA, Donald Trump. Isso tem testado a decisão do BC japonês de limitar o rendimento do título de 10 anos em torno de sua meta. Isso, por sua vez, levou a algumas expectativas no mercado de que o Banco Central pode elevar sua meta para o rendimento do título de 10 anos já no início do próximo ano.

O Banco do Japão ainda melhorou sua linguagem para sinalizar a confiança de que a economia caminha para uma recuperação estável.

“A economia do Japão continua a se recuperar moderadamente como tendência”, disse o banco em comunicando. Ofereceu, assim, uma visão melhor do que no mês passado, quando alertou para a lenta demanda dos mercados emergentes que pesou sobre as exportações e a produção.

Mercado chinês

Ainda nesta terça-feira, os mercados chineses recuaram. As autoridades tornaram mais restritos os regulamentos para impedir riscos financeiros e bolhas de ativos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,61%. Atingiu a mínima de dois meses de 3.309 pontos. Já o índice de Xangai teve queda de 0,50%, para 3.102 pontos, menor nível desde o início de novembro.

O crescimento econômico da China deve desacelerar em 2017. Seus principais líderes indicam uma política monetária mais apertada. Também, mais restrições para reprimir as bolhas de preços de ativos, especialmente no mercado imobiliário. Mesmo com uma queda acentuada do yuan alimentando temores de turbulência nos mercados. O Banco Central informou, na segunda-feira, que vai apertar a supervisão do sistema bancário sem regulação.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,25% às 7:31.

