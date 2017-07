Investidores estão observando quaisquer sinais de que o BCE possa reduzir seus estímulos. Isso inclui compras massivas de títulos e taxas muito baixas.

Por Redação, com Reuters – de Bruxelas

O Banco Central Europeu (BCE) está trabalhando para se afastar de sua política monetária ultra-fácil. É o que disse o presidente do Bundesbank da Alemanha e membro do órgão de ajuste de preços do BCE neste sábado.

Investidores estão observando quaisquer sinais de que o Banco possa reduzir seus estímulos. Isso inclui compras massivas de títulos e taxas muito baixas, após um apontamento nessa direção pelo presidente Mario Draghi ter impulsionado o euro e o rendimento dos títulos nesta semana.

— Esperamos que venha e estamos trabalhando nisso, estamos também discutindo isso — disse Weidmann, crítico de longa data da posição do Banco Europeu, em audiência do Bundesbank.

Ele afirmou que uma das questões em discussão é quando mostrar determinação. E normalizar a política do Banco diante das pressões para mantê-la fácil mais tempo que o necessário.

