O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi finalizou a venda do time de futebol Milan a um consórcio liderado por chineses nesta quinta-feira, um negócio de 740 milhões de euros que aumenta a forte presença da China no esporte na Itália.

O acordo, o maior investimento chinês em um clube europeu. Acontece na esteira da venda da rival Internazionale ao gigante varejista Suning Commerce Group no ano passado. Uma empresa chinesa também assumiu os direitos de mídia do Campeonato Italiano.

Em um comunicado conjunto. A holding de Berlusconi, Fininvest, disse que vendeu toda sua participação acionária de 99,93 % no time à Rossoneri Sport Investment Lux. Empresa sediada em Luxemburgo e controlada pelo investidor Yonghong Li, que substituiu o veículo chinês da proposta original.

Os 740 milhões de euros incluem 220 milhões em dívidas. Os compradores, que pagaram uma parcela final de 370 milhões de euros nesta quinta-feira. Comprometeram-se a realizar uma recapitalização significativa. E a fortalecer as finanças do time, segundo o comunicado.

Berlusconi, de 80 anos, decidiu vender o Milano após três décadas no controle dos ex-campeões europeus. Por não estar disposto a arcar com o valor adicional necessário para competir com os times de ponta do continente. Muitos deles financiados atualmente por proprietários ricos do Oriente Médio e da Ásia.

Ele havia concordado em selar a venda do Milan em agosto, mas a transação enfrentou problemas. E levou mais tempo do que o esperado para se completar. Já que Pequim está freando aquisições estrangeiras não estratégicas, especialmente na indústria do esporte.

O fundo de equity norte-americano Elliott viabilizou o acordo na última hora concordando em fazer um empréstimo ao Rossoneri Sport Investment.

Atacante Dybala

O atacante Paulo Dybala renovou seu contrato com a Juventus por dois anos, até junho de 2022. Anunciou o clube de Turin nesta quinta-feira.

O jogador de 23 anos é visto como um dos mais talentosos do Campeonato Italiano e um dos mais empolgantes vindos da Argentina desde Lionel Messi.

Apelidado de ‘A Joia’, Dybala mostrou seu potencial devastador ao marcar dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Barcelona de Messi na terça-feira, jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Dybala trocou o Palermo pela Juventus em julho de 2015 e fez 23 gols em 46 partidas em todas as competições em sua primeira temporada, ajudando o time a conquistar a dobradinha de títulos da liga italiana e da Copa da Itália e chegar às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Na campanha atual ele já marcou 16 gols, e a Juventus está de olho em uma trinca de troféus.

Formado no Instituto de Córdoba, time argentino da segunda divisão, Dybala foi para a Itália em 2012 para jogar no Palermo, onde passou três temporadas e se adaptou lentamente à vida na liga nacional.

A Juventus disse em um comunicado que, após a prorrogação contratual, o Palermo irá receber um bônus de desempenho de 8 milhões de euros em quatro parcelas.

