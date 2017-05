Em nota, a CNBB denuncia a ruptura da democracia no Brasil e alerta para o avanço da ultradireita fascista

Por Redação – de Brasília

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou nota nesta sexta-feira, na qual denuncia, abertamente, a ruptura da democracia no país. O presidente de facto, Michel Temer, chegou ao poder por meio de um golpe parlamentar, arquitetado por políticos corruptos, e implanta uma agenda rejeitada pela quase totalidade da população brasileira, alertam os bispos católicos.

“O Estado democrático de direito, reconquistado com intensa participação popular após o regime de exceção, corre riscos na medida em que crescem o descrédito e o desencanto com a política e com os Poderes da República cuja prática tem demonstrado enorme distanciamento das aspirações de grande parte da população”, diz texto lido nesta quinta-feira, 4, pelo secretário-geral da CNBB, Leonardo Ulrich Steiner, durante encerramento da 55.ª Assembleia Geral da CNBB, em Aparecida (SP).

A CNBB também fez um alerta para o risco de o neofascismo ser implantado no país:

“Desconsiderar os partidos e desinteressar-se da política favorece a ascensão de ‘salvadores da pátria’. E o surgimento de regimes autocráticos”, diz a nota.

Bispos de dioceses na maioria dos Estados brasileiros apoiaram a convocação da greve geral. Eles também têm integrado a luta contra o golpe de Estado. Com o posicionamento da CNBB, aumenta a dificuldade para o atual grupo se manter na ocupação do Palácio do Planalto.

