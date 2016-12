Bolsa Pódio abre inscrições para próximo ciclo olímpico

Os atletas bolsistas que conquistaram medalhas na última edição dos Jogos Olímpicos terão prioridade para renovação das bolsas

O ministério do Esporte abriu edital, para inscrições do Bolsa Atleta na categoria Pódio, como preparação para o próximo ciclo olímpico. Por isso, o patrocínio é voltado para esportistas de modalidades individuais que compõem o programa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.

Para participar, o atleta deverá estar em plena atividade esportiva, vinculado a uma entidade de prática esportiva. Ou a alguma entidade nacional de administração do desporto. E entre os 20 primeiros no ranking da modalidade ou prova específica, no momento da postagem do plano esportivo.

O atleta deverá, ainda, ser indicado pelas respectivas entidades nacionais de administração do desporto em conjunto com o Comitê Olímpico do Brasil (COB). Ou Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e o Ministério do Esporte.

Também deverá apresentar declaração de recebimento de qualquer tipo de patrocínio de pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Apontando os valores efetivamente recebidos e quais os períodos de vigência dos contratos. Os atletas bolsistas que conquistaram medalhas na última edição dos Jogos Olímpicos terão prioridade para renovação das bolsas.

O prazo para indicação de atletas será de 23 de dezembro a 10 de outubro de 2017. Após a aprovação da indicação, o atleta será notificado para, em até sete dias úteis, preencher o cadastro on-line e apresentar o plano esportivo.

Bolsa Pódio

A categoria Pódio é a mais alta do programa Bolsa Atleta e foi criada, em 2013. Com o objetivo de patrocinar atletas com chances de medalhas e de disputar finais nos Jogos Rio 2016. No período, foram contemplados 322 atletas. Num investimento da ordem de R$ 60 milhões. Atualmente, 122 atletas são apoiados pela iniciativa. Com bolsas que variaram de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

Considerado o maior programa de patrocínio individual do mundo. O Bolsa Atleta, criado em 2005, já concedeu 51 mil bolsas para 20,7 mil atletas de todo o País. Neste ano, 6.217 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas estão contemplados. Na década, os recursos destinados ao programa superam R$ 890 milhões.

São apoiados pelo programa atletas que tenham obtido bons resultados em competições nacionais e internacionais de suas modalidades. Independentemente de sua condição econômica.

O atleta contemplado recebe o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria. Atleta de Base (R$ 370); Estudantil (R$ 370); Nacional (R$ 925); Internacional (R$ 1.850); Olímpico/Paralímpico (R$ 3.100) e Pódio (R$ 5 mil a R$ 15 mil).

O impacto da Bolsa Atleta foi medido na Rio 2016. Quando 77% dos 465 atletas convocados para defender o Brasil eram bolsistas. Das 19 medalhas conquistadas pelos brasileiros. A maior conquista da história, apenas o ouro do futebol masculino não contou com atletas bolsistas.

Já nos Jogos Paralímpicos, o Brasil teve a maior delegação da história. Com 286 atletas, sendo 90,9% bolsistas. Foram 72 medalhas conquistadas, em 13 esportes diferentes: 14 de ouro, 29 pratas e 29 bronzes, além de 99 finais disputadas.

