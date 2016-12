Bomba da Segunda Guerra causa retirada de 54 mil pessoas na Alemanha

Operação em Augsburg, na Alemanha, para desativação de bomba da Segunda Guerra é a maior do gênero desde 1945. Artefato, de quase duas toneladas, foi descoberto por acaso durante obras

Por Redação, com DW – de Berlim:

Cerca de 54 mil pessoas foram retiradas neste domingo de Augsburg, no sudoeste da Alemanha, para a desativação de uma bomba de 1,8 toneladas da Segunda Guerra Mundial, na maior operação do gênero desde 1945.

As forças de segurança deram prazo até as 10h locais para que fosse abandonada a zona de perigo. Incluindo o centro da cidade e vários edifícios emblemáticos, como a catedral.

Os trabalhos de desativação da bomba começaram ao meio-dia (hora local) e foram agendados para durar quatro horas. A operação conta com o apoio de 900 polícias e centenas de bombeiros.

A bomba, lançada por militares britânicos, foi descoberta por acaso na quarta-feira durante obras. Uma situação que não é inusitada no país, onde 70 anos após o fim da guerra continuam a ser encontradas bombas ainda não detonadas, vestígios dos bombardeios aliados contra a Alemanha nazista.

Operação

As autoridades da cidade, com 287 mil habitantes, decidiram que a operação causaria menos transtornos neste domingo do que em um dia da semana.

Foram disponibilizadas escolas e outras instalações para acolher aqueles que não podem ficar com familiares ou amigos. A prefeitura montou seis abrigos de emergência. No maior deles, no centro de convenções da cidade, foram preparadas barracas para abrigar cerca de mil pessoas. Entretanto, somente cerca de 200 recorreram às instalações.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...