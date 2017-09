A subida ao espaço é feita por dois elevadores, que garantem total acessibilidade aos peregrinos de todas as idades.

Por João Henrique

O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado a 217 quilômetros da cidade de São Paulo, oferece 47 bondinhos construídos com tecnologia suíça e que levam os turistas da Basílica ao Morro do Cruzeiro.

Em Aparecida você pode ficar hospedado em hotel ou em pousadas que ficam a poucos minutos do Santuário. E o melhor, a cidade oferece uma rede hoteleira com grande ofertas por preços populares. A atração que foi inaugurada em 2014 está ajudando a aumentar o número de turistas na cidade.

Os bondinhos percorrem uma distância de 1,1 km de extensão, a uma altura de até 120 metros. Cada cabine tem capacidade para levar seis pessoas. Antes de chegar no complexo Morro do Cruzeiro, o turista tem uma vista privilegiada do Santuário e da cidade de Aparecida.

No morro ficam as 14 estações da Via Sacra, onde são realizadas as celebrações da Sexta-feira da Paixão, durante a Semana Santa. No alto além de um altar para orações fica a Torre do Mirante, que possui 30 metros de altura e uma vitrine panorâmica de 360° de toda região.

A subida ao espaço é feita por dois elevadores, que garantem total acessibilidade aos peregrinos de todas as idades. No topo da estrutura uma cruz de 20 metros simboliza o monumento de fé e devoção para os católicos que visitam o Santuário.

O aeroporto mais próximo do Santuário é o de Congonhas, na capital paulista, distante a 217 quilômetros. Para conseguir hotel em Aparecida do Norte em outubro, mês considerado alta temporada, é preciso fazer a reserva com pelo menos 60 dias antes da viagem.

SERVIÇO

Bondinho

– Ingresso

– R$ 24,00 (ida e volta)

– R$ 28,00 (ida e volta + Visita ao Mirante)

– Crianças de 6 a 12 e idosos pagam meia-entrada.

Horário de funcionamento:

Durante a semana 9h às 17h (fechado na terça-feira para manutenção)

Sábado 7h às 17h30

Domingo das 7h às 17h

