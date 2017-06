O próximo adversário do Botafogo é o Vasco, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A torcida alvinegra está convocada para jogar junto com o time.

Por Redação, com ACS – de Santa Catarina

Para o Botafogo, nada melhor para se reabilitar do que uma grande vitória fora de casa. Com gols de Roger e Rodrigo Pimpão, o Alvinegro carioca venceu a Chapecoense por 2 a 0, neste domingo, na Arena Condá. Com o resultado, chegou a 12 pontos no Campeonato Brasileiro. O próximo adversário é o Vasco, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A torcida alvinegra está convocada para jogar junto com o time. Grande defesa

Como era de se esperar, no começo a Chapecoense deu as cartas. Jogando em casa, diante da sua torcida, fez uma pressão inicial e forçou o Botafogo a jogar em seu campo defensivo.

Na melhor investida da Chape, Apodi obrigou Gatito a fazer uma grande defesa, aos 8 minutos. Luis Antonio finalizou uma por cima e Apodi novamente deu trabalho ao goleiro alvinegro.

O Botafogo foi aos poucos se soltando até ser mortal. Em ótimo contra-ataque, Rodrigo Pimpão lançou Bruno Silva livre na cara do gol, o volante teve calma e rolou para Roger abrir o placar, aos 29! Chapecoense 0 x 1 Botafogo!

Em vantagem, o Fogão esteve perto de criar boas condições de gol. Em uma Roger entrou em velocidade, tentou o corte, mas Apodi travou. Em outra, Arnaldo chegou pela direita com libertadade e cruzou para trás, a zaga cortou. A Chapecoense ameaçou apenas em chutes de longe: Apodi para fora e Girotto para defesa de Gatito.

Ataque seguro

No segundo tempo, pareceu que o time da casa ia voltar na pressão. Em seu lance característico, Reinaldo cobrou lateral na área, Wellington Paulista cabeceou e Gatito pegou. Porém, foi o Botafogo que chegou ao gol. Roger tocou, Arnaldo cruzou e Rodrigo Pimpão, meio no susto, fez o segundo, aos 8! Chapecoense 0 x 2 Botafogo!

A bola passou a ser da Chape, mas o Glorioso estava bem postado e não dava oportunidades claras. Arthur e Túlio de Mello pararam em defesas seguras de Gatito, Apodi finalizou mais uma por cima.

Embora recebesse certa pressão, o Botafogo ainda tinha o contra-ataque. No melhor dele, Montillo deu lençou e lançou Pimpão, que rolou para Bruno Silva finalizar e Jandrey fazer milagre. Em outro lance, João Paulo arriscou de esquerda, forte, e o goleiro pegou. Precisava mais? Não, a vitória já estava garantida!

Ficha técnica

CHAPECOENSE 0 X 2 BOTAFOGO

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data: 18 de junho de 2017 (Domingo) Horário: 16h (de Brasília) Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP) Assistentes: Anderson José de Moraes Coelho (SP) e Bruno Salgado Rizo (SP)

Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso e Gatito Fernández (Botafogo) GOLS: Roger, aos 28 minutos do 1ºT, e Rodrigo Pimpão, aos 8 minutos do 2ºT

Público: 11.603 torcedores Renda: R$252.020,00

CHAPECOENSE: Jandrei, Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio, Luis Seijas (Nenén) e Arthur; Osman (Niltinho) (Túlio de Melo) e Wellington Paulista . Técnico: Vágner Mancini

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Víctor Luís; Rodrigo Lindoso (Dudu Cearense), Bruno Silva, Matheus Fernandes e João Paulo; Rodrigo Pimpão (Guilherme) e Roger (Montillo). Técnico: Jair Ventura

