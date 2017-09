O Botafogo escalou seu time de olho nas quartas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone.

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro

Em um jogo relativamente fácil para o Alvinegro carioca, o atacante Roger marcou dois gols em casa, na tarde deste domingo, no Estádio Nilton Santos. A equipe da Gávea não marcou gols e o Glorioso venceu o Flamengo por 2 a 0. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo chegou a 34 pontos, em sétima posição.

O próximo adversário no Brasileirão é o Santos, sábado, também no Estádio Nilton Santos. Antes, o Botafogo volta seu foco para o jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone, quarta-feira, no Estádio Nilton Santos.

Jogo morno

O Botafogo escalou seu time de olho nas quartas de final da Conmebol Libertadores Bridgestone. Já o Flamengo, vindo de decisão na Copa do Brasil escalou um time misto. O horário de 19h na volta de um feriado contribuiu para o jogo perde um pouco em apelo para o torcedor comparecer ao estádio.

Dentro de campo, o rival poupou diversos jogadores, enquanto o Glorioso teve desfalques (Carli, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Marcos Vinicius).

O cenário resultou em um início de jogo morno, amarrado e sem grandes chances. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, levando mais perigo. Arnaldo travado, Victor Luis por cima, Rodrigo Pimpão para defesa de Diego Alves e Roger em giro para fora criaram os primeiros lances.

Do outro lado, porém, Gatito teve que fazer ótima defesa em cobrança de falta de Guerrero que ia no ângulo, aos 20 minutos. Aos 22, Everton Ribeiro arriscou de fora da área, a bola desviou e saiu. Outro susto foi quando Gatito foi sair jogando e quase foi desarmado por Everton Riveiro.

Ótima bola

Na melhor chance do primeiro tempo, contra-ataque alvinegro, Rodrigo Pimpão tocou, Valencia cruzou na medida e Roger cabeceou para defesa estranha de Diego Alves, mas que salvou o Flamengo. Em outra oportunidade, Pimpão clareou na entrada da área, bateu em curva, para fora.

Já na etapa final, parecia que o Flamengo tinha começado melhor. Levou perigo em chutes de Matheus Sávio para fora e de Everton Ribeiro para boa defesa de Gatito. Mas o Botafogo soube ser letal para ganhar o jogo.

O ensaio veio quando Valencia virou ótima bola, Roger pegou de primeira, a bola desviou e saiu em escanteio. Após a cobrança, Rabello cabeceou na trave e Roger aproveitou o rebote para marcar, aos 11.

Botafogo 2 x 0 Flamengo

O rival esboçou pressionar, tentou no chuveirinho e com Guerrero, sem sucesso. Porém, foi o Botafogo que marcou de novo. Valencia deu bom passe, Bruno Silva cruzou rasteiro e Roger ampliou, aos 23! Botafogo 2 x 0 Flamengo!

Roger teve outra chance, finalizada para fora, Matheus Fernandes entrou tabelando com Guilherme e bateu errando o alvo. O adversário, por sua vez, começou a colocar titular, mas sequer foi perigoso, pois o Botafogo soube segurar a bela vitória.

