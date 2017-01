A BRF, pela OneFoods, é a maior exportadora mundial de carne de frango. E espera precificar a operação até o final de março ou início de abril. Mas depende das condições dos mercados, afirmaram as fontes

Por Redação, com Reuters – de São Paulo

A BRF está se preparando para tentar levantar cerca de US$ 1,5 bilhão com a venda de participação de 20% da unidade OneFoods. A indústria, focada em alimentos para o público muçulmano, será negociada por meio de uma oferta pública inicial de ações (IPO). A informação foi divulgada à agência inglesa de notícias Reuters, nesta quinta-feira, por duas fontes com conhecimento direto do assunto.

A BRF é a maior exportadora mundial de carne de frango e espera precificar a operação até o final de março ou início de abril. Mas depende das condições dos mercados, afirmaram as fontes. Londres provavelmente será escolhida como local para a listagem, acrescentaram.

Os recursos do IPO poderão ser usados para ajudar a impulsionar a unidade em países muçulmanos da Ásia. A companhia já controla 45% do mercado de produtos de frango na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Omã.

O início das operações da OneFoods foi anunciado oficialmente na quarta-feira. Até então, a unidade era conhecida como Sadia Halal. De acordo com a BRF, a OneFoods é a maior companhia halal de proteína animal do mundo. Atuará em um mercado estimado de 1,8 bilhão de pessoas.

OneFoods

Com sede em Dubai, a OneFoods tem cerca de 15 mil funcionários. Mantém, ainda, uma cadeia integrada, com fornecimento de produtos por meio de dez fábricas. Dentre elas, oito são localizadas no Brasil, uma nos Emirados Árabes Unidos e uma na Malásia.

As ações da BRF subiram 1,6%, para R4 49,68 na máxima da sessão verificada mais cedo. Mas perderam o fôlego e recuavam 0,37%, a R$ 48,73, às 12:33. O Ibovespa tinha variação positiva de 0,2%.

Em nota a clientes, o BTG Pactual diz que o IPO da OneFoods ajudaria a BRF a “destravar bastante valor”. A BRF contratou unidades dos bancos de investimento Bank of America e Morgan Stanley para assessorá-la no IPO da OneFoods. O Citigroup também participa da operação, disseram as fontes.

As empresas não comentaram o assunto. Segundo uma das fontes, a BRF estima que a OneFoods tenha um valor de US$ 6,5 bilhões.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...