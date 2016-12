Brasileiras estão evitando gravidez por medo do zika, segundo estudo

Os pesquisadores disseram que o Brasil deveria fazer mais para garantir o acesso a anticoncepcionais seguros e eficazes e cogitar a revogação da proibição do aborto

Por Redação, com Reuters – de Brasília:

O Brasil deveria revisar com urgência suas políticas pública para a saúde reprodutiva, disseram cientistas nesta sexta-feira, para apoiar as mais de 50 % de mães em potencial que dizem querer evitar uma gravidez por medo do zika vírus.

Ao publicar resultados de estudos que indicam que muitas mulheres temem o zika, que pode causar defeitos de nascença graves nos bebês de mulheres infectadas na gestação. Os pesquisadores disseram que o Brasil deveria fazer mais para garantir o acesso a anticoncepcionais seguros e eficazes e cogitar a revogação da proibição do aborto.

– O governo brasileiro precisa colocar a preocupação com a saúde reprodutiva no centro de sua reação (ao zika). Inclusive revendo sua criminalização contínua do aborto – disseram os especialistas de saúde. Liderados por Débora Diniz, da Universidade de Brasília, no periódico científico Journal of Family Planning and Reproductive Health Care.

O zika, uma doença viral transmitida por mosquitos. Já se disseminou em mais de 60 países e territórios desde que o surto atual foi identificado no ano passado no Brasil. Causando alarme devido à sua capacidade de causar microcefalia. Uma má formação craniana, e outras doenças neurológicas.

Até agora o Brasil foi o país mais afetado, com mais de 2, 2 mil casos registrados de microcefalia.

Pesquisa

A equipe liderada pela pesquisadora realizou uma pesquisa nacional em junho de 2016. Usando entrevistas feitas pessoalmente para coletar dados. Sobre saúde reprodutiva e gravidez. E uma urna secreta para obter informações relacionadas a experiências de aborto. Os dados foram recolhidos junto a 2.002 mulheres urbanas e alfabetizadas de 18 a 39 anos de idade.

Mais da metade das entrevistadas disse ter evitado ou tentado evitar a gravidez por causa da epidemia de zika. Mostraram os resultados, e só 27 % afirmaram não ter tentado evitar uma gestação por esse motivo.

Outras 16% disseram não estar planejando uma gravidez independentemente do vírus.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...