Por Redação, com Reuters – de Goiânia

A empresa de alimentos BRF informou neste sábado que recebeu autorização para reativar a fábrica de Mineiros (GO). Pretende, assim, reiniciar nos próximos dias os trabalhos na unidade paralisada pelos desdobramentos da operação Carne Fraca.

“A BRF informa que foi autorizada a retomar as atividades em sua unidade de Mineiros. Os trabalhos devem ser reiniciados nos próximos dias”. É o que afirma a empresa, em comunicado à imprensa.

Segundo a BRF, a autorização foi emitida pelo Ministério da Agricultura. A empresa havia dito na época da interdição que a fábrica que processa carne de frango e peru respondia por menos de 5% da produção da companhia.

Frango com água

Na quinta-feira, o ministério tinha apresentado novo balanço de auditorias em 21 estabelecimentos que estavam sob suspeição desde a deflagração em 17 de março da operação Carne Fraca, da Polícia Federal.

O ministério informou na ocasião que as auditorias tinham encontrado “problemas de ordem econômica na produção de frango com excesso de água, processado pela unidade da BRF de Mineiros (GO)”, citando que o mesmo problema foi verificado em unidade da Frango DM, no Paraná.

