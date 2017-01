Durante o verão, a operação de limpeza é intensificada com 620 garis ao longo de todo o dia catando lixo e esvaziando os contêineres

Por Redação, com ARN – do Rio de Janeiro:

A Comlurb, Companhia de Limpeza Urbana do Rio, e o surfista Rico de Souza estarão, neste sábado, em ação de conscientização junto aos frequentadores da Praia do Pontal sobre a importância do descarte correto de lixo. A ação faz parte da Campanha #PraiaLimpa do Verão 2017.

O gari Renato Sorriso e o grupo Chegando de Surpresa também participarão do evento, que terá muita música e alegria. Serão distribuídos camisetas, bonés e sacolinhas para o descarte correto dos resíduos.

Além disso, as crianças poderão brincar com os jogos temáticos. No local há ainda o bloco de madeira com a hashtag do projeto. A ação tem como objetivo fazer com que as pessoas se engajem, fotografando e compartilhando nas redes sociais.

Verão

Durante o verão, a operação de limpeza é intensificada com 620 garis ao longo de todo o dia catando lixo e esvaziando os contêineres. São disponibilizadas três mil lixeiras na faixa de areia para facilitar o descarte correto.

A campanha tem a intenção de envolver o cidadão na manutenção da limpeza da praia.



O #PraiaLimpa conta com a parceria do RioÔnibus, LAMSA e CET-Rio. Além do block letter do Pontal, outros três já foram instalados. No Leme, na Barra da Tijuca e no Arpoador. O surfista Rico de Souza é parceiro de longa data da campanha, vestindo literalmente a camisa Praia Limpa.

Compartilhe isso:

Tweet







Curtir isso: Curtir Carregando...