Carioca fica sem bondinho de Santa Teresa no Natal e no Ano Novo

Em virtude das festividades de Natal e Ano Novo, nos próximos sábados, não haverá operação dos Bondes de Santa Teresa. Nos dias 23 e 30 (ponto facultativo nas repartições públicas do Estado), o funcionamento ocorrerá normalmente.

A partir do próximo dia 28 deste mês, os Bondes terão um novo horário de funcionamento: das 8h às 17h45, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, a operação não será alterada, das 10h às 18h.

Em novembro, a pedido dos moradores do bairro, os Bondes passaram a circular, em caráter experimental, a partir das 6h30. No entanto, em virtude da baixa demanda de passageiros na primeira hora de circulação.

Conforme levantamento feito pela Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística, a grade de horário precisou ser alterada novamente para melhor atender aos moradores e visitantes.

Os bondes circulam no trecho Largo da Carioca – Largo dos Guimarães, com saídas a cada 15 minutos. Não há operação aos domingos e feriados. No último dia 15, a Secretaria de Estado de Transportes iniciou a cobrança da tarifa de R$ 20.

Moradores do bairro

Moradores do bairro, previamente cadastrados, estudantes da rede pública uniformizados e com o cartão escolar. Pessoas acima de 65 anos e portadores do Vale Social têm gratuidade garantida. A medida visa gerar recursos necessários para a operação e manutenção do sistema.

O cadastro para moradores pode ser feito na Estação Carioca (Rua Lélio Gama, s/nº, Centro) ou na Região Administrativa de Santa Teresa, no Largo dos Guimarães. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

É preciso apresentar comprovante de residência, identidade e CPF (original e cópia) e uma foto 3×4. Os dependentes que não possuem os documentos necessários podem apresentar a certidão de nascimento.

