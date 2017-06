Em 19 de junho, Darren Osborne, de 47 anos, atropelou com uma van pedestres perto de uma mesquita em Finsbury Park, no norte de Londres

Por Redação, com Sputnik – de Londres:

Um carro atropelou pessoas que celebravam a festa religiosa muçulmana de Eid al-Fitr perto do Centro de Esportes de Westgate, em Newcastle, no Reino Unido, informou a mídia local.

De acordo com as informações, seis pessoas ficaram feridas no incidente. Que ocorreu às 9:14 desta manhã, horário local. Há receios de que entre os feridos possam estar crianças.

Segundo os últimos dados da polícia, o número de vítimas atinge seis.

– Incidente no estacionamento do Centro de Esportes de Westgate, onde uma criança foi supostamente atropelada por um carro.

A polícia afirma que o incidente não está ligado ao terrorismo.

Após o incidente, foi detida e interrogada uma mulher de 42 anos, informa a mídia.

O Centro de Esportes de Westgate acolhia um evento dedicado à celebração do Eid al-Fitr, que marca o fim do mês do Ramadã.

Segundo a polícia, pelo menos uma pessoa morreu e mais dez ficaram feridas. Este foi o último ataque na sequência de incidentes terroristas mortais que abalaram a capital o Reino Unido recentemente.

Anteriormente, tinham ocorrido ataques com um carro e uma arma branca na Ponte de Londres, em 3 de junho. E na Ponte de Westminster, em 22 de março, na capital britânica, bem como a explosão em Manchester em 22 de maio. Os três ataques vitimaram mais de trinta pessoas. Deixando numerosos feridos.