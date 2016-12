O presidente russo, Vladimir Putin, aliado-chave do presidente sírio, Bashar al-Assad, anunciou o cessar-fogo na quinta-feira após fechar um acordo com a Turquia

Um cessar-fogo na Síria de âmbito nacional mediado por Rússia e Turquia, que apoiam lados opostos do conflito, aparentemente estava sendo mantido no início desta sexta-feira após um início turbulento durante a noite, na mais recente tentativa de se acabar com uma guerra de quase seis anos de duração.

O presidente russo, Vladimir Putin, aliado-chave do presidente sírio, Bashar al-Assad, anunciou o cessar-fogo na quinta-feira. Após fechar um acordo com a Turquia, um apoiador de longa data da oposição.

Monitores e uma autoridade rebelde relataram a ocorrência de confrontos entre insurgentes e forças do governo. Quase imediatamente após a entrada em vigor da trégua, à meia-noite do horário local (20h no horário de Brasília). Horas depois, no entanto, a calma prevalecia nas áreas incluídas no cessar-fogo, segundo eles.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos podem entrar no processo de paz depois que o presidente eleito Donald Trump tomar posse, em 20 de janeiro. Ele também disse querer a participação de Egito, Arábia Saudita, Catar, Iraque, Jordânia e da ONU.

Diversos grupos rebeldes assinaram o acordo, segundo o Ministério da Defesa da Rússia.

Quatro milhões de pessoas em Damasco estão sem abastecimento de água potável há mais de uma semana. Após reservatórios nos arredores da capital síria terem sido alvos de ataques. Informou a Organização das Nações Unidas na quinta-feira.

O fornecimento vindo dos reservatórios de água de Wadi Barada e Ain al-Fija, que abastecem 70 % de Damasco e seus arredores, foi cortado. Disse o Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (Ocha, na sigla em inglês).

Segundo a agência, o fornecimento foi cortado porque “a infraestrutura foi deliberadamente atacada e danificada”. Sem afirmar quem foi o responsável.

O vale de Wadi Barada é um bolsão de território rebelde ao noroeste de Damasco. O qual o Exército sírio e seus aliados têm tentado recapturar em uma ofensiva iniciada na semana passada.

Um residente e rebeldes na área disseram que ataques aéreos haviam danificado uma estação de bombeamento de água. O governo acusa rebeldes de poluir os reservatórios com diesel. Forçando autoridades a cortar o abastecimento nesta sexta-feira e utilizar reservas.

Um residente de Damasco disse que cada bairro recebe água por cerca de duas horas por dia. E que os preços de água engarrafada aumentou drasticamente no mercado aberto para mais de o dobro do custo de lojas subsidiadas pelo Estado.

Wadi Barada fica em uma estrada que liga Damasco à fronteira com o Líbano. Uma linha de suprimento para o poderoso grupo Hezbollah, apoiado pelo Irã. O grupo libanês está amplamente envolvido nos combates junto ao Exército do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Forças do governo têm bombardeado a área intensamente há uma semana. Embora o Observatório Sírio para Direitos Humanos tenha dito que houve um período de calma na quinta-feira. Antes de os ataques terem sido retomados.

Desde que tomaram controle da área, em 2012. Rebeldes em Wadi Barada haviam permitido que engenheiros do órgão de abastecimento de água do governo realizassem manutenção e operassem a estação de bombeamento para abastecer Damasco.

No entanto. Os combatentes cortaram o abastecimento diversas vezes no passado a fim fazer pressão para que o Exército não tomasse a área.

Segundo a Ocha, 15 milhões de pessoas precisam de ajuda para obter água em todo o país. Após quase seis anos de conflito, e estima-se que famílias gastem quase um quarto de sua renda para comprar água.

