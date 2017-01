Ao contrário, só expõe o SBT ao vexame de mais uma vez ser obrigado a recorrer a um produto tão inapropriado e inconveniente para os dias atuais

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Para o SBT, em particular, mudar a sua programação e recorrer ao Chaves como, maneira de dizer, “nova atração do começo da tarde”, o resultado é muito bom.

A audiência, da estreia na segunda-feira até agora, sempre foi superior aos antigos registros do horário. Uma vez mais demonstrando que a capacidade desta emissora em resolver seus problemas de grade não consegue ir além desse velho. Obsoleto e mísero seriado mexicano.

Algo que só podemos lamentar, porque desde agosto de 1984. Quando se deu a estreia aqui no Brasil, este mesmo episódio de pedir socorro a um produto tão ultrapassado. Já se repetiu centenas de vezes. Já se vão 32 anos, entre idas e voltas.

Com todo respeito aos que ainda enxergam no Chaves alguma coisa boa de assistir ou àqueles que têm oferecido a ele esses números de agora. Essa é uma audiência que não vale rigorosamente nada.

Ao contrário, só expõe o SBT ao vexame de mais uma vez ser obrigado a recorrer a um produto tão inapropriado e inconveniente para os dias atuais.

“Caldeirão” de gala

Luciano Huck, de terno e gravata, apresenta neste sábado a quinta edição do Caldeirão de Ouro, especial do Caldeirão do Huck que premia as músicas mais tocadas no último ano.

Presenças especiais de Deborah Secco, Bruna Marquezine e Tatá Werneck.

Fora da fila – 1

O nome do João Emanuel Carneiro ainda não aparece na formada fila da Globo, horário das 9.

É quase certo, no entanto, que a sua volta aconteça imediatamente após O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva, que em termos de tempo significa fim de 2018 ou começo de 2019.

Fora da fila – 2

Duca Rachid e Thelma Guedes, que passaram o lugar para Walcyr Carrasco, ainda não têm um próximo trabalho estabelecido na Globo.

Há dúvidas, inclusive, se a parceria das duas, que vem de muito tempo, será mantida. Essa decisão ainda não existe, mas a tendência é que não.

Mera coincidência

Agora será a vez da Fox, em Um Contra Todos, repetir o conhecido aviso de que qualquer semelhança com personagens vivos ou mortos, será mera coincidência.

Rita Guedes e Evelyn Castro foram escolhidas para viver mulheres de políticos, com tudo que elas têm direito, na segunda temporada da série.

Teatro

Marcos Caruso volta na noite desta sexta-feira com O Escândalo Philippe Dussaert no Teatro Maison de France.

Este texto, do dramaturgo francês, Jacques Mougenot, foi escolhido pelo Caruso para ser seu primeiro trabalho solo, depois de premiada carreira no próprio teatro, cinema e televisão.

Riqueza de detalhes

Na Novo Mundo que vem aí, para substituir Sol Nascente na faixa das 18h, um aspecto que logo deve chamar atenção do público é o trabalho da cenografia da Globo.

A sua ação começa em 1817, com tudo o que tem direito e ao que se refere àquela época. Desde os navios aos móveis e objetos de cena, houve o cuidado de desenvolver minuciosa pesquisa.

Parque de diversão

Para os usuários das redes sociais, o Fala Que Eu Te Escuto, da Record. Virou motivo de diversão, não só pelos assuntos que são colocados, mas muito também pelo pastor que se encarrega da sua apresentação.

Aliás, como mistério para todos, na edição de quarta-feira, quando se colocou em questão “Você que tem desejo de suicídio”. Deram sumiço na marca d’água e no aviso do “ao vivo”. E a coluna, aborrecida, ainda se queixa da falta de bons humorísticos.

Briga do dia

Como toda novela que se preza, A Lei do Amor anuncia como combate do dia o encontro entre os personagens do Humberto Carrão e José Mayer.

Tudo tem início a partir do momento em que o empresário cobra convite para o casamento de Letícia (Isabella Santoni) e Tiago.

Cesta de 3

O basquete da NBB volta neste sábado na programação da Band, com a transmissão de Bauru e Franca, direto de Bauru, a partir das 14h.

Narração de Oliveira Andrade, comentários de Danilo Castro e reportagens de Tiago Kansler.

Bate – Rebate

• Falei em Novo Mundo, mas não disse: a sua estreia vai acontecer em 13 de março.

• A partir desta sexta, 22h30, a Band reapresenta o Bate e Volta do ano passado…

• … Começa com Luciana Gimenez e José Luiz Datena.

• Gugu e direção da Record voltam a conversar no começo da semana que vem…

• … Neste encontro, que deve ser definitivo, as partes irão decidir sobre pontos do novo contrato, que não foram resolvidos nas reuniões passadas.

• O Megapix fechou 2016 em 4º lugar no ranking de audiência da TV por assinatura, horário nobre…

• … Foi o melhor resultado de sua história…

• … A mesma pesquisa do Ibope indica que o Megapix é o canal de filmes mais assistido da TV brasileira e está 22% à frente do 2º colocado.

• Marcello Airoldi gravou na quinta-feira suas primeiras cenas para Sol Nascente, como um agente da Polícia Federal.

