As celebrações de Ano-novo já começaram nas ilhas do Pacífico. Samoa, Tonga e Kiribati entraram em 2017 às 8h da manhã do horário de Brasília. A maior parte da Nova Zelândia entrou no novo ano uma hora depois

As festividades para o Réveillon na Austrália aconteceram com segurança redobrada. Um homem foi preso, nesta semana, depois que a polícia antiterrorismo australiana descobriu ameaças na internet contra o Réveillon em Sydney, cidade mais populosa do país.

Um milhão e meio de pessoas acompanharam a passagem de ano na baía da capital australiana. Para garantir o melhor lugar para assistir o famoso espetáculo, centenas de pessoas passaram a noite acampadas. Ao todo, sete toneladas de fogos de artifício iluminaram os céus da cidade por doze minutos em uma imagem que marcou o início das grandes celebrações de ano novo mundo afora.

Na Indonésia, a virada este ano também acontece sob forte esquema de segurança. Cerca de 20 mil policiais foram mobilizados apenas na capital, Jacarta. Recentemente, as autoridades indonésias frustraram ao menos dois planos de ataques terroristas a bomba.

Na Tailândia, de luto pela morte do rei Bhumibol Adulyadej em outubro, a passagem de ano será marcada por vigílias e orações em todo o país.

Uma das maiores celebrações da Ásia acontece em Hong Kong e é um dos pontos altos do calendário turístico do território chinês. Dentro de poucas horas, milhares de pessoas devem lotar diversos pontos da cidade para acompanhar os dez minutos de show pirotécnico no porto Vitória.

