Chelsea confirma ida de Oscar para Shangai SIPG

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O meia brasileiro Oscar irá deixar o Chelsea para o chinês Shangai SIPG, informou o clube inglês em seu site nesta sexta-feira.

Embora detalhes financeiros não tenham sido divulgados, relatos da mídia sugerem que o Shangai pagou 60 milhões de euros por Oscar.

– O Chelsea Football Club e o Shangai SIPG concordaram os termos para a transferência permanente de Oscar – informou o Chelsea.

Oscar, de 25 anos, marcou 38 gols em 203 partidas pelo Chelsea, além de ter conquistado a Liga dos Campeões, a Copa da Liga da Inglaterra e a Liga Europa durante seus quatro anos e meio no clube.

O brasileiro será treinado pelo ex-técnico do Chelsea André Villas-Boas no Shangai. Após ter lutado por uma vaga de titular sob o técnico Antonio Conte nesta temporada. Oscar jogou nove partidas nesta temporada na Liga Inglesa, sendo quatro delas como reserva.

Com os compatriotas Hulk e Elkeson também no Shangai. Oscar se torna o mais recente brasileiro na Super Liga Chinesa. Segundo relatos será o jogador mais bem pago, ganhando cerca de 400 mil libras por semana.

Mourinho

A habilidade do Chelsea de conquistar vitórias tornará muito difícil que algum time consiga ultrapassá-lo na Liga Inglesa. Disse o técnico do Manchester United, José Mourinho.

O United, invicto nas últimas oito partidas desde a goleada na casa do Chelsea por 4 a 0, está em sexto na tabela, com 30 pontos após 17 partidas. O United está 13 pontos atrás do líder Chelsea, que por sua vez está seis pontos à frente do Liverpool, segundo colocado.

– É preciso ser honesto e dizer que é muito difícil. Não é só pela diferença de pontos. Mas também pela filosofia de jogo do Chelsea – disse Mourinho à mídia britânica sobre as chances de título de sua equipe.

– Eles marcam um gol e eles vencem. Eles defendem muito. Eles defendem bem. Eles não ligam para o que falam, o que pensam. Eles só querem vencer. E é por isso que você não os vê perdendo muitos pontos – acrescentou.

O United diminuiu a diferença para o Arsenal, quarto colocado, para quatro pontos graças a três vitórias seguidas. Mas Mourinho se mostra relutante em tentar adivinhar onde seu time deve terminar a competição.

– Vamos ver onde vamos terminar. Não quero dizer quarto, porque acho que podemos ser melhores – disse.

– Mas temos o risco de não terminarmos em quarto porque a competição é tão dura e os times de elite possuem as mesmas ambições que possuímos. Então não quero dizer quarto, ou terceiro, ou quinto.

O United enfrenta o Sunderland, 18° colocado, na segunda-feira.

